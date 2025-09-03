Sparta behoudt sterspelers door Ajax: "Mooi doorverkooppercentage"

Sparta spint garen bij de fraaie transfer die voormalig Ajacied Jorrel Hato heeft gemaakt. De verdediger vertrok voor zo'n 44 miljoen euro naar Chelsea, en dat is mede de reden dat de Rotterdammers twee cruciale spelers hebben kunnen behouden.

"Er was best wel interesse, alleen niet dusdanig dat de partijen bij elkaar konden komen", vertelt Nijkamp voor de camera van ESPN over de interesse in Lauritsen. "Je kunt het vanuit de club beredeneren, maar er is ook nog een andere partij die de speler graag wil hebben. Ook heel belangrijk is wat de speler zelf wil. Dat moet allemaal bij elkaar komen en dat is niet gebeurd."

Ondanks dat Lauritsen en Kitolano over een aflopend contract beschikken, hoefde Sparta niet per se te verkopen. "We hebben natuurlijk al in het begin een aantal mooie transfers gemaakt", gaat de bestuurder verder. "Dan vergeten we nog dat we in dit boekjaar Mo Nassoh ook van de hand hebben gedaan en Djevencio van der Kust. Daarnaast heeft Hato natuurlijk een mooie transfer gemaakt."

"Hij stond niet meer bij ons onder contract, maar we hebben in een eerder stadium wel een mooi doorverkooppercentage bedongen", legt hij uit. Door een opleidingsvergoeding, solidariteitsbijdrage én doorverkooppercentage hield Sparta een mooi bedrag over aan de transfer van de Ajacied naar Chelsea FC. Hoeveel precies wilde Nijkamp niet vertellen, maar hij bevestigde wel dat het meer dan een miljoen euro is.

"Dat geeft ons heel veel comfort, waardoor het niet noodzakelijk is en waardoor we dus ook de sportieve ambitie die we hebben voorop hebben gesteld. We wilden Tobias of Joshua niet voor elke prijs wegdoen", aldus Nijkamp.