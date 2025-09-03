AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Sparta behoudt sterspelers door Ajax: "Mooi doorverkooppercentage"

Stefan
Gerard Nijkamp staat Rijnmond te woord
Gerard Nijkamp staat Rijnmond te woord Foto: © Pro Shots

Sparta spint garen bij de fraaie transfer die voormalig Ajacied Jorrel Hato heeft gemaakt. De verdediger vertrok voor zo'n 44 miljoen euro naar Chelsea, en dat is mede de reden dat de Rotterdammers twee cruciale spelers hebben kunnen behouden.

"Er was best wel interesse, alleen niet dusdanig dat de partijen bij elkaar konden komen", vertelt Nijkamp voor de camera van ESPN over de interesse in Lauritsen. "Je kunt het vanuit de club beredeneren, maar er is ook nog een andere partij die de speler graag wil hebben. Ook heel belangrijk is wat de speler zelf wil. Dat moet allemaal bij elkaar komen en dat is niet gebeurd."

Ondanks dat Lauritsen en Kitolano over een aflopend contract beschikken, hoefde Sparta niet per se te verkopen. "We hebben natuurlijk al in het begin een aantal mooie transfers gemaakt", gaat de bestuurder verder. "Dan vergeten we nog dat we in dit boekjaar Mo Nassoh ook van de hand hebben gedaan en Djevencio van der Kust. Daarnaast heeft Hato natuurlijk een mooie transfer gemaakt."

"Hij stond niet meer bij ons onder contract, maar we hebben in een eerder stadium wel een mooi doorverkooppercentage bedongen", legt hij uit. Door een opleidingsvergoeding, solidariteitsbijdrage én doorverkooppercentage hield Sparta een mooi bedrag over aan de transfer van de Ajacied naar Chelsea FC. Hoeveel precies wilde Nijkamp niet vertellen, maar hij bevestigde wel dat het meer dan een miljoen euro is.

"Dat geeft ons heel veel comfort, waardoor het niet noodzakelijk is en waardoor we dus ook de sportieve ambitie die we hebben voorop hebben gesteld. We wilden Tobias of Joshua niet voor elke prijs wegdoen", aldus Nijkamp.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez over Ajacied: "Denk dat hij nog steeds veel potentie heeft"

0
Jorrel Hato voor Chelsea

Hato meer waard dan Paixão: "Een van de belangrijkste factoren..."

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Jorrel Hato Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd