'Sparta hoopt op Ajax-middenvelder': "Alleen huur bespreekbaar"

Sparta Rotterdam heeft zich na de winterstop veiliggespeeld in de Eredivisie, maar kwam net tekort voor de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn is daardoor al klaar en kan zich richten op komend seizoen.

De Kasteelheren werden in de tweede seizoenshelft geholpen door huurlingen Mitchell van Bergen, Carel Eiting (beide FC Twente), Gjivai Zechiël (Feyenoord) en Kristian Hlynsson (Ajax). Sparta Rotterdam hoopt ook komend seizoen over het viertal te kunnen beschikken, al wordt dat mogelijk een lastig verhaal.

De Rotterdammers willen Hlynsson graag behouden. "Hlynsson blijft ook een optie voor volgend seizoen. Alleen huur is bespreekbaar voor Sparta", schrijft SpartaNieuws op X. De 21-jarige Deen moet dan wel eerst zijn contract in Amsterdam verlengen, want hij heeft nog een eenjarige verbintenis bij Ajax.

"Sparta is in gesprek met FC Twente over Van Bergen en Eiting", vervolgt het medium. "Sparta staat er open voor om beide spelers nog een jaar te huren of eventueel over te nemen." Voormalig Ajacied Eiting heeft nog een eenjarig contract bij FC Twente en lijkt dus niet in aanmerking te komen voor een verhuur.

Zechiël, die naar verluidt ook begeerd wordt door FC Twente en FC Utrecht, keert in eerste instantie terug naar Feyenoord. "Sparta praat momenteel ook met Feyenoord om Zechiël ook volgend seizoen nog één jaar te huren", meent SpartaNieuws.