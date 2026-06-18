'Sparta Rotterdam ligt op kop om gewilde Ajacied in te lijven'

Sparta Rotterdam werkt aan de komst van Nick Verschuren. Volgens ingewijden rondom de Rotterdamse club zien de Spangenaren in de 21-jarige centrale verdediger van Ajax een waardevolle versterking voor de achterhoede. Zo meldt SoccerNews donderdag.

De gesprekken tussen Sparta, Ajax en de speler zijn momenteel gaande. Ajax staat naar verluidt open voor een vertrek van Verschuren, terwijl Sparta graag wil toeslaan. Eerder werd al duidelijk dat ook FC Groningen belangstelling heeft voor de verdediger. De Rotterdammers lijken echter vastberaden om hem in te lijven. Hoewel er nog geen definitief akkoord op tafel ligt, zijn de signalen positief voor Sparta. De club zou op dit moment de beste uitgangspositie hebben om Verschuren binnen te halen. Daarbij wordt ingezet op een koopdeal.

Afgelopen seizoen kwam Verschuren op huurbasis uit voor FC Volendam. Daar maakte hij veel speelminuten en liet hij een sterke ontwikkeling zien. Ondanks zijn persoonlijke groei kon hij niet voorkomen dat de club degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie.