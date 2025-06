'Sparta Rotterdam onderzoekt mogelijkheden verlengen huurlingen'

Sparta Rotterdam deed het afgelopen halfjaar beroep op een aantal huurspelers. Volgens de Telegraaf kijkt de club uit Rotterdam of die samenwerking met een of meerdere spelers verlengd kan worden.

Sparta Rotterdam nam in de winterstop Carel Eiting, Mitchell van Bergen (beiden FC Twente), Kristian Hlynsson (Ajax) en Gjivai Zechiël (Feyenoord) op huurbasis over. Allemaal waren ze de tweede seizoenshelft van grote waarde in de opmars van de ploeg van Maurice Steijn.

"Ze zullen in principe terugkeren naar hun clubs, al onderzoekt Sparta de mogelijkheden om een of meerdere spelers opnieuw vast te leggen op huurbasis of definitief", klinkt het in de Telegraaf. Voor Zechiël geldt dat sowieso niet. De middenvelder gaat opnieuw verhuurd worden door Feyenoord en wordt begeerd door FC Twente en FC Utrecht.