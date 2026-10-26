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Sparta-speler in Elftal van de Week: "Het kan niet mooier zijn"

Niek
Jens Toornstra poseert met zijn gezin
Jens Toornstra poseert met zijn gezin Foto: © Pro Shots

Sparta Rotterdam verloor afgelopen weekend in eigen huis met 1-2 van Ajax, maar Kevin Hofland heeft op de website van de Telegraaf toch een speler van de thuisclub opgenomen in zijn Elftal van de Week. Het gaat om Jens Toornstra, die de gelijkmaker voor zijn rekening nam. 

"Het kan niet mooier zijn. Jens Toornstra speelde, nu in dienst van Sparta, zijn 500e duel in de Eredivisie", legt hij uit. "Dat jubileum bekroonde hij tegen Ajax met een prachtige treffer met het hoofd. Zodra Sparta wat grip kreeg op Ajax kon je zien hoe belangrijk Toornstra is voor het team", aldus Hofland.

De voormalig profvoetballer heeft met Dest, Obispo, Til en Van Bommel maar liefst vier spelers van PSV geselecteerd, terwijl er met Vanhoutte ook nog een Feyenoorder in het elftal staat. Opvallend genoeg zijn er geen spelers van Ajax die er in staan. Zo staat Etiënne Vaessen (van FC Groningen) onder de lat. 

Elftal van de Week (Telegraaf): Vaessen, Dest, Baouf, Obispo, Bischoff; Toornstra, Til, Vanhoutte; Trenskow, Willumsson en Van Bommel. 

Elftal van de Week (VI): Drommel, Dest, Baouf, Nijstad, Costarelli; Nejasmic, Tengstedt, El Arguioui; Trenskow, Binder en Ørjasæter. 

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