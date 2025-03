Sparta stopte Ajax-samenwerking: "Hato had nu hier kunnen spelen"

De samenwerking is voor Sparta ergens goed geweest op financieel gebied, zo geeft Ben Kinds, hoofd jeugdopleiding van Sparta, aan bij Sparta Naar Voren! van RTV Rijnmond. "Maar uiteindelijk is het een blokkade als je door wil groeien als club. Jorrel Hato had nu ook bij Sparta kunnen spelen. In de toekomst willen we grote talenten snel vastleggen."

"Mijn taak is het ook om spelers in de leeftijd 14 tot en met 19 jaar bij de club te behouden", zegt Kinds. Momenteel loopt er maar één speler vanuit de eigen jeugd rond bij het eerste elftal van de Rotterdamse club. "Ik vind dat de kwaliteit van een opleiding niet zit in een eerste elftal. Als je kijkt naar het Nederlands elftal wat daar voetbalt met een Sparta-verleden, dan hebben wij echt een goede opleiding staan."

Kinds besluit: "Na Ajax, Feyenoord, PSV en AZ, staat Sparta op plaats vijf of zes als het gaat om afleveren van jeugdinternationals. Wij leveren elf meer internationals af, meer dan clubs als FC Twente."