Sparta stopte samenwerking met Ajax: "Dat lag niet direct aan ons"

Sparta Rotterdam presteert al enkele seizoenen uitstekend in de Eredivisie. De Rotterdammers doen serieus mee om Europees voetbal, al blijft de club afhankelijk van topclubs die jeugdspelers wegkapen. Toch bleven talenten als Marvin Young, Ayoni Santos, Lushendry Martes en Ayoub Oufkir bij de club.

"Omdat we een samenwerking hebben gehad met Ajax", vertelt Nijkamp in Voetbal International. "Dat heeft Manfred Laros toen samen met Dolf Roks supergoed gedaan. We zijn inderdaad de Hato’s aan Ajax kwijtgeraakt, of bijvoorbeeld een speler als Dies Janse. En er zitten er nog een paar die bij Ajax gaan doorbreken. Maar die waren wij sowieso kwijtgeraakt." "Het was in eerste instantie één groot vangnet waarin Ajax altijd acht à negen spelers haalde", vervolgt hij. "Dan waren er twee goed genoeg en de andere waren zo gefrustreerd dat ze weggingen, maar ze kwamen bijna nooit meer terug bij Sparta. Ajax twijfelde aan Young, Santos, Martes en Oufkir. Dat had met fysiek te maken."

Marvin Young, Teo Quintero en Ayoni Santos Foto: © Pro Shots

"Daarom zitten de spelers nét onder die buitencategorie nu nog bij Sparta, zijn ze doorgebroken of zelfs al verkocht", gaat de directeur van Sparta verder. "Dat heeft te maken met de afspraken die toen met Ajax zijn gemaakt." "We hebben gezegd: we willen geen vangnet meer, we geven jullie de ruimte om met die 'tienen' en 'negens' te praten, daar faciliteren we jullie in. Je kunt Hato nemen, waar we nu trouwens aan de achterkant 1,2 miljoen euro aan verdienen, maar de 'zevens' en de 'achten' houden we bij ons. Daardoor zijn we nu spekkoper."

"Wij zijn in gesprek geweest met Ajax en hebben in eerste instantie de intentie gehad om door te gaan" Gerard Nijkamp

In 2024 gaf Laros nog aan dat het stoppen van de samenwerking met Ajax paste bij de nieuwe koers van Sparta. Nijkamp zegt dat de Rotterdamse club in eerste instantie wel langer met de Amsterdammers door wilden, maar dat er geen akkoord werd bereikt over de voorwaarden. "Wat mij betreft lag dit niet direct aan ons." "Wij zijn in gesprek geweest met Ajax en hebben in eerste instantie de intentie gehad om door te gaan, maar wel op basis van betere voorwaarden voor Sparta. Daar zijn we niet uitgekomen en dat is prima. Zoals Manfred heeft aangegeven zijn we ervan overtuigd dat we nu volledig op eigen benen kunnen staan en dat onze status gegroeid is", aldus Nijkamp.