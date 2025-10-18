AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Spartaan gelinkt aan Ajax: "Ideale versterking voor het middenveld"

Joram
bron: SoccerNews
Joshua Kitolano juicht
Joshua Kitolano juicht Foto: © Pro Shots

Joshua Kitolano is aan het einde van dit seizoen transfervrij op te pikken. De 24-jarige middenvelder is al jaren een smaakmaker bij Sparta Rotterdam, maar lijkt bezig aan zijn laatste seizoen in Spangen. Daarmee zou Kitolano een interessante optie kunnen zijn voor clubs als Feyenoord, PSV en Ajax.

"Kitolano is een van de eerste namen die hoofdtrainer Maurice Steijn opstelt, niet voor niets startte hij elke competitiewedstrijd dit seizoen in de basis. Onlangs blonk hij nog uit met een doelpunt tegen Ajax (3-3)", zo schrijft transferexpert Mounir Boualin van SoccerNews. "Kitolano zou zomaar een interessante speler voor de top drie kunnen zijn deze zomer. Eerder werd hij al eens gelinkt aan FC Twente en opperde Kees Kwakman hem om het middenveld van Ajax te versterken."

De Noorse middenvelder kan op meerdere posities uit de voeten. "Hij kan als nummer 6 en nummer 8 uit de voeten. Vóór zijn transfer naar Sparta, was Kitolano zelfs als dicht bij een overstap naar Feyenoord. Naar eigen zeggen heeft hij er flink van gebaald dat die transfer geen doorgang vond. Wellicht nemen de Rotterdammers hem deze zomer alsnog erbij."

"Of wellicht ziet Ajax in hem een ideale, mogelijk transfervrije versterking voor het middenveld. Als het aan Sparta ligt, verlaat hij niet transfervrij de club uit Spangen. De Rotterdammers willen graag het contract van de middenvelder met een seizoen verlengen. Hoe Kitolano hier zelf instaat, is nog onbekend", zo besluit SoccerNews. 

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
