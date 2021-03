Geschreven door Jessica Westdijk 05 mrt 2021 om 09:03

Toen Quincy Promes naar Spartak Moskou vertrok, meldde De Telegraaf dat Ajax een goede deal had gemaakt. Het risico van een eventuele veroordeling van de aanvaller naar aanleiding van een steekpartij, zou namelijk volledig bij Spartak Moskou liggen.

Maar nu blijkt dat ze in Rusland overtuigd zijn van het tegenovergesteld: “We hebben de risico’s van de strafzaak zo klein mogelijk gemaakt. De financiële en juridische risico’s liggen niet bij Spartak”, vertelt de algemeen directeur van Spartak Moskou tegenover het Russische-medium Championnat. “De afspraak is dat als Promes door een veroordeling niet in staat is om aan zijn plichten te voldoen, de overeenkomst ontbonden wordt. Alle afgesproken betalingen worden dan niet gedaan”, aldus Melezhikov.

Vooralsnog is het afwachten wie de waarheid spreekt. Promes werd in december opgepakt als verdachte van een steekpartij, maar kwam al snel weer vrij en mag in vrijheid het proces afwachten. Wanneer die precies plaatsvindt, is nog de vraag.