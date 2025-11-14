Speculatie over toekomst Ronald Koeman: 'Laatste grote klus lonkt'

De toekomst van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje komt steeds nadrukkelijker ter sprake. Volgens het Algemeen Dagblad zou het WK van komende zomer weleens het laatste hoofdstuk kunnen worden in de loopbaan van de 63-jarige trainer. De krant publiceerde een uitgebreid verhaal over de situatie van Koeman en zijn aflopende contract bij de KNVB.

Koemans verbintenis loopt na het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico af. Mocht Nederland vrijdagavond winnen van Polen, dan is kwalificatie definitief binnen. Ondanks die cruciale fase wilde Koeman in aanloop naar het duel in Warschau nog niets kwijt over zijn toekomst. Het AD stelt echter dat zowel een vertrek bij de KNVB als een mogelijk einde aan zijn tijd in het topvoetbal voor de hand ligt.

Het dagblad schrijft: "Koeman (62) staat aan de vooravond van misschien wel zijn laatste grote klus in het topvoetbal. Ten tijde van het WK is de bondscoach straks 63 jaar. Het is geen geheim dat zijn vrouw Bartina chronisch en ernstig ziek is. Niemand zal er vreemd van opkijken als zowel de bond als de bondscoach het WK als een symbolisch eindstation beschouwen. Koeman is dan opgeteld bijna zes jaar in dienst geweest, na zijn eerdere periode tussen 2018 en 2020."

Koeman kende een lange en succesvolle carrière, zowel als speler als trainer. Voor zijn huidige periode bij Oranje stond hij aan het roer bij clubs als Ajax, PSV, Feyenoord, Valencia, Benfica, Everton en zijn droomclub FC Barcelona. Volgens het AD kan het komende WK het sluitstuk worden van zijn werk: "Het WK kan de kroon op zijn werk worden, of nog wat melancholischer bekeken: op zijn levenswerk. Het duel in Warschau zou de aftrap moeten vormen richting Koemans laatste – en meest prestigieuze – kunstje als coach."