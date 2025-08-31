AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Speeltijd Godst uitgelegd: "Je wilt ook niet het risico lopen..."

Thomas
bron: Ajax persconferentie
Mika Godts, Ko Itakura en Owen WIjndal
Mika Godts, Ko Itakura en Owen WIjndal

John Heitinga had tegen FC Volendam een duidelijke reden om Mika Godts pas laat in te brengen. De jonge Belg kon slechts een halfuur spelen vanwege een blessureverleden, zo legde de Ajax-trainer uit na het 1-1 gelijkspel.

"Mika mocht alleen maar dertig minuten spelen. Hij komt net terug vanuit een spierblessure, dus je wilt ook niet het risico lopen dat je hem voor een langere periode kwijt bent", verklaarde Heitinga.

De coach erkende daarnaast dat hij nog zoekende is naar zijn ideale basiself. "Dat wordt wel weer even nadenken. Ik moet ook weer deze wedstrijd terugkijken. Laat ik het zo zeggen: 2 september is de transfermarkt ook dicht. Dan weet je precies hoe je groep ervoor staat. James McConnell sluit zo aan en wat gaat er met Brian Brobbey gebeuren? Wat dat betreft is het nog rommelig, maar wij zullen wel snel stappen moeten zetten."

