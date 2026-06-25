Speeltijd voor Weghorst? "Tegen Tunesië krijgt hij een kwartier"
Valentijn Driessen verwacht dat Wout Weghorst later op het WK nog een belangrijke rol gaat spelen voor het Nederlands elftal. De journalist van De Telegraaf denkt dat de spits van Ajax als breekijzer van grote waarde kan zijn wanneer Oranje in de knock-outfase een doelpunt moet forceren.
Voorafgaand aan het WK was er veel discussie over de selectie van Weghorst. De aanvaller kende een moeizaam seizoen bij Ajax, maar werd desondanks door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de WK-selectie. Tot dusver kwam de 33-jarige spits nog niet in actie.
Driessen verwacht echter dat daar snel verandering in komt. "Ik denk dat hij sowieso aan zijn minuten gaat komen. Dat leeft ook in het achterhoofd van Weghorst: er komt een moment dat Nederland achter staat en doelpunten nodig heeft óf iets moet forceren. Ik kan me niet voorstellen dat Oranje de resterende zes wedstrijden allemaal wint en Weghorst niet nodig heeft."
Volgens de chef voetbal van De Telegraaf krijgt Weghorst tegen Tunesië waarschijnlijk al speeltijd. "Weghorst gaat zelf voor een Argentinië-moment. Tegen Tunesië krijgt hij al een kwartier, omdat dat een wedstrijd is die nergens om gaat. Maar Weghorst doet het om wedstrijden als de kwart- of halve finale. Dan wil hij beslissend zijn."
Driessen spreekt daarnaast zijn waardering uit voor de instelling van de spits. "Hij kwam ooit binnen bij Ajax en toen sprak hij titelambities uit. Ajax kwam toen héél dicht bij. In zijn hoofd heeft Weghorst altijd het allerhoogste zitten. Het liefst wil hij beslissend zijn in de finale, maar om daar te komen heb je hem daarvoor een keer nodig. Daar traint hij voor en daar zet hij alles voor opzij, en dat vind ik heel knap. Misschien gaat het wel om vijf of twee minuten."
Zet in op Nederland tegen Tunesië!
Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Afellay ziet kansen voor Nederlands Elftal: "Dan word je geslacht"
Speeltijd voor Weghorst? "Tegen Tunesië krijgt hij een kwartier"
Winston Bogarde: "Ik denk dat hij een kans verdient in Oranje"
'Denswil keert terug in Nederland en traint mee bij nieuwe club'
Driessen ziet een groot probleem: "Waar gaat dit toe leiden?"
'Ajax ziet middenvelder vertrekken en tekenen bij Franse club'
Ajax gaat oefenduel spelen in Kras Stadion: "Live uitgezonden"
'Václav Černý verschijnt op de radar van Nederlandse topclub'
Ronald de Boer: "Bij Ajax ging dat voor m'n gevoel vaak verkeerd"
Ajax legt talentvolle verdediger vast: "De volledige rechterkant"
'BILD: Sergiño Dest mogelijk weg bij PSV, Ajax kan profiteren'
Verweij onthult transfer Nick Verschuren: "Transfersom van 8 ton"
Afellay geniet van oud-Ajacied: "Moet blind zijn om dat niet te zien"
Janssen hoopt op oud-Ajacied bij Oranje: "Kun je niet omheen"
Brobbey weer in de spits? "Je probeert naar vastigheid te gaan"
'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"
Anass Salah-Eddine over Oranje: "Dat zou een prachtige pot zijn"
'Anton Gaaei kan Ajax verlaten na interesse van Italiaanse club'
Ten Hag blikt terug op Ajax-tijd: "Dat lukte op een haar na"
'Terugkeer naar Nederland doet marktwaarde Ajacied Paes goed'
Ronald Koeman laat van zich horen: "Die conclusie is niet juist"
Oranje torenhoog favoriet tegen Tunesië: fraaie odds van BetMGM
Zaakwaarnemer bevestigt huurtransfer Ajacied: "Dat klopt"
Peter van Vossen laat kijkers schrikken: "Aan drank en drugs?"
Weghorst nog in beeld bij FC Twente? "Heb hem niet meer gesproken"
Voormalig Ajacied Denswil weer terug op de Nederlandse velden
Ajax-doelwit (20) kondigt zelf transfer naar Amsterdam aan
Winston Bogarde prijst oud-Ajacied: "Dan heb je jezelf bewezen"
Wout Weghorst dankbaar bij Oranje: "Heb daar een foto van gezien"
Dumfries na kritiek Frenkie de Jong: "Heb niet zoveel irritaties"