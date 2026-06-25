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Speeltijd voor Weghorst? "Tegen Tunesië krijgt hij een kwartier"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen verwacht dat Wout Weghorst later op het WK nog een belangrijke rol gaat spelen voor het Nederlands elftal. De journalist van De Telegraaf denkt dat de spits van Ajax als breekijzer van grote waarde kan zijn wanneer Oranje in de knock-outfase een doelpunt moet forceren.

Voorafgaand aan het WK was er veel discussie over de selectie van Weghorst. De aanvaller kende een moeizaam seizoen bij Ajax, maar werd desondanks door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de WK-selectie. Tot dusver kwam de 33-jarige spits nog niet in actie.

Driessen verwacht echter dat daar snel verandering in komt. "Ik denk dat hij sowieso aan zijn minuten gaat komen. Dat leeft ook in het achterhoofd van Weghorst: er komt een moment dat Nederland achter staat en doelpunten nodig heeft óf iets moet forceren. Ik kan me niet voorstellen dat Oranje de resterende zes wedstrijden allemaal wint en Weghorst niet nodig heeft."

Volgens de chef voetbal van De Telegraaf krijgt Weghorst tegen Tunesië waarschijnlijk al speeltijd. "Weghorst gaat zelf voor een Argentinië-moment. Tegen Tunesië krijgt hij al een kwartier, omdat dat een wedstrijd is die nergens om gaat. Maar Weghorst doet het om wedstrijden als de kwart- of halve finale. Dan wil hij beslissend zijn."

Driessen spreekt daarnaast zijn waardering uit voor de instelling van de spits. "Hij kwam ooit binnen bij Ajax en toen sprak hij titelambities uit. Ajax kwam toen héél dicht bij. In zijn hoofd heeft Weghorst altijd het allerhoogste zitten. Het liefst wil hij beslissend zijn in de finale, maar om daar te komen heb je hem daarvoor een keer nodig. Daar traint hij voor en daar zet hij alles voor opzij, en dat vind ik heel knap. Misschien gaat het wel om vijf of twee minuten."

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