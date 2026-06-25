Speeltijd voor Weghorst? "Tegen Tunesië krijgt hij een kwartier"

Valentijn Driessen verwacht dat Wout Weghorst later op het WK nog een belangrijke rol gaat spelen voor het Nederlands elftal. De journalist van De Telegraaf denkt dat de spits van Ajax als breekijzer van grote waarde kan zijn wanneer Oranje in de knock-outfase een doelpunt moet forceren.

Voorafgaand aan het WK was er veel discussie over de selectie van Weghorst. De aanvaller kende een moeizaam seizoen bij Ajax, maar werd desondanks door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de WK-selectie. Tot dusver kwam de 33-jarige spits nog niet in actie.

Driessen verwacht echter dat daar snel verandering in komt. "Ik denk dat hij sowieso aan zijn minuten gaat komen. Dat leeft ook in het achterhoofd van Weghorst: er komt een moment dat Nederland achter staat en doelpunten nodig heeft óf iets moet forceren. Ik kan me niet voorstellen dat Oranje de resterende zes wedstrijden allemaal wint en Weghorst niet nodig heeft."