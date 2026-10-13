FC Groningen-speler maakt indruk: "Denk dat ik tegen Ajax speel"

Thijmen Blokzijl heeft dit seizoen al met verschillende spelers het centrale verdedigingsduo gevormd. Elvis van der Laan, Mark Csinger, Hans Hateboer, Jesper Mosselaar en Marco Rente kwamen allemaal naast de verdediger te spelen.

Rente lijkt de concurrentiestrijd voorlopig naar zich toe te hebben getrokken. De verdediger was zondag tegen Excelsior twee keer trefzeker. Aanvankelijk werd verwacht dat Rente niet direct op een basisplaats hoefde te rekenen. Inmiddels lijkt hij echter een vaste plek naast aanvoerder Blokzijl te hebben veroverd. Met Csinger, Hateboer en Van der Laan heeft hij nog altijd genoeg concurrentie, maar daar ligt hij niet wakker van.

"In Duitsland zeggen we: Konkurrenz belebt das Geschäft, door concurrentie ga je beter presteren. Dat geldt ook voor mij. Ik moet elke week presteren om mijn basisplaats te behouden. Tegen Excelsior heb ik twee keer gescoord, dus ik denk dat ik tegen Ajax wel speel, haha", besluit hij tegenover Dagblad van het Noorden."