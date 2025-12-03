Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Speler roept 'vieze stink Belg' tijdens duel Ajax - FC Groningen

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Mika Godts juicht
Mika Godts juicht Foto: © BSR Agency

Ajax en FC Groningen speelden tegen elkaar in een muisstille ArenA. Op ESPN was daardoor duidelijk hoorbaar wat spelers tegen elkaar zeiden. Zo werd er ook het een en ander aan elkaar verweten. 

"Je moeder", klinkt plots. De regie draait op dat moment beelden van de staf van Ajax, waardoor niet duidelijk is om wie het gaat. Wel wordt er gereageerd: "Wat mijn moeder? Iedereen hoort dit, jongen. Lekker slim", reageert de speler die de opmerking opvangt.

Later hoort men ook 'vieze stinkbelg', waardoor er gelijk aan Mika Godts gedacht wordt. De jonge Belg speelt langs de zijlijn waar de microfoons staan. Marvin Peersman is ook Belg, maar speelt niet in de buurt van de microfoons. 

Het laatste Ajax Nieuws
