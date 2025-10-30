Speler Sportlust’46 over loten Ajax: "Dan heb je misschien kans"

Christiaan van Hussen speelt momenteel voor Sportlust’46. Eerder zorgde hij bij Hercules voor de grootste stunt in de geschiedenis van het toernooi door Ajax in december 2023 uit te schakelen.

Toen Van Hussen in december 2023 met Hercules wereldnieuws maakte, stond de Utrechtse derdedivisionist plotseling in de schijnwerpers. In Stadion Galgenwaard versloegen ze de 35-voudig landskampioen Ajax, een overwinning die nog altijd bij mensen herinneringen oproept. "Laatst speelden we tegen Urk. Toen kwam er een speler naar me toe die me herkende van Hercules en die wedstrijd."

Van Hussen wijt de enorme sensatie mede aan het kleinere verschil tussen topamateurs en profclubs. "Toen ik Ajax tegen Chelsea zag spelen dacht ik, je zou ze nu loten. Dan heb je misschien wel weer kans," zegt de middenvelder met een kwinkslag, om eraan toe te voegen dat eerst Barendrecht maar eens moet worden verslagen: "Ik ben benieuwd of ze tegen ons ook zo aanvallend gaan spelen. Er liggen voor ons zeker kansen", zo stelt hij bij Algemeen Dagblad.