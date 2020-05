Geschreven door Kevin Ligtvoet 16 mei 2020 om 14:05

Het is al een tijdje bekend dat de O19 bij Ajax volgend jaar gaat verdwijnen. Voor sommige spelers zorgt dit voor een kans bij Jong, maar bij sommige zal het ook het einde van een Ajax-hoofdstuk zijn. Wat gaat er gebeuren met de spelers die volgend jaar normaal gesproken naar de O19 zouden gaan? We zetten de verwachtingen hier op een rijtje.

Een aantal spelers zullen goed genoeg zijn voor een kans in Jong Ajax, deze worden nu extra vroeg in het diepe gegooid en zullen zich moeten bewijzen. Het is toegestaan om met een aantal dispensatiespelers te spelen in de O18 en hier gaat de club ook zeker gebruik van maken. Helaas is er niet voor iedereen een plekje.

Van één speler weten we al wat er gaat gebeuren; Pynadeth. Het is al officieel dat hij de club zal verlaten. Ook zal Frei zeer waarschijnlijk terugkeren naar zijn huurclub, Zürich. Natuurlijk is de voetbalwereld, en al helemaal met het virus, niet te voorspellen. Toch is het te proberen.

Aanvaller Martha zal zeer waarschijnlijk in de O18 spelen volgend jaar.

Mogelijk naar Jong

Reiziger

Van der Sloot

Kasanwirjo

Rensch

Musampa

Douglas

Salah-Eddine

Llansana

Regeer – Regeer gaat niet mogelijk, maar sowieso spelen in Jong Ajax.

Tasci (kan ook dispensatie naar O18)

Pinas (kan ook dispensatie naar O18)

Niet goed genoeg of afvaller:

Dieker

Warmerdam – Kleine kans dat hij vertrekt, maar zie geen toekomst voor hem bij Ajax

De Waal – Zelfde verhaal als met Warmerdam

Dostanic

Er is natuurlijk nog vrij weinig zeker over de toekomst van deze spelers en dit zijn enkel voorspellingen. Graag wil ik ook nog credits geven aan @DaisMasia op Twitter en Jelmer Jager voor het vormen van een zo’n goed mogelijke mening. Het zal een hele spannende tijd worden voor de bovenstaande spelers en hopelijk zal er snel meer duidelijkheid komen voor het nieuwe seizoen. Het zal wel even wennen zijn zo, zonder Ajax O19.