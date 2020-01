Geschreven door Mitch Marinus 10 jan 2020 om 08:01

Jong Ajax begint maandag 13 januari aan de tweede seizoenshelft van de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdamse beloften kenden een uitstekende eerste helft, want de ploeg haalde veel punten binnen en staat daarom op de tweede plek. Welke spelers vielen het meest op en kunnen wellicht in aanmerking komen voor (meer) speelminuten in het eerste?

De ploeg van Van der Gaag kende dus een uitstekende periode, naast dat er veel punten werden gepakt, was Jong Ajax met 54 doelpunten ook de meest scorende ploeg van de competitie. Echter zijn de resultaten niet het hoofddoel van de beloftenploeg, dat doel is namelijk om de overstap tussen de jeugd en het eerste te verkleinen. Welke spelers vielen daarbij het meest op?

Jurriën Timber

De gebroeders Timber worden vaak in een adem genoemd. Quinten en Jurriën kwamen in 2014 de jeugdopleiding van Ajax binnen en de tweeling werd in februari 2018 beloond met een driejarig contract. Waar Quinten het vooral nog moet doen met sporadische basisplekken op verschillende plekken binnen het elftal, heeft de 18-jarige Jurriën zijn basisplek dit seizoen veroverd. Hij speelde 19 van de 20 wedstrijden en had voor het missen van die ene wedstrijd geen slechte reden. Hij mocht namelijk mee met het eerste team voor de wedstrijd tegen Lille.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Jurriën maakt tijdens zijn wedstrijden de indruk alsof hij al jaren op het niveau van de Keuken Kampioen Divisie speelt. Hij zoekt, zoals wordt verwacht van een centrale verdediger bij Ajax, vaak de voetballende oplossing. Daarnaast staat hij fysiek ook absoluut zijn man.Waar vooraf van het seizoen wellicht werd verwacht dat Kik Pierie, overgekomen van SC Heerenveen, de organisator van de verdediging zou worden, lijkt het alsof Jurriën Timber deze rol op zich heeft genomen.

Lassina Traoré

Traoré valt vooral op met zijn uitstekende statistieken. De spits uit Burkina Faso is pas twaalf maanden in Amsterdam en mede daarom is het een enorme prestatie om te zien hoe makkelijk hij zich heeft aangepast. Vorig seizoen kwam hij in 14 wedstrijden tot 8 doelpunten en ook dit seizoen scoort hij er aardig op los: 13 doelpunten in 17 wedstrijden. Daarmee is hij topscorer van Jong Ajax en hij staat daarmee boven Jurgen Ekkelenkamp, die ook al op 11 doelpunten staat.

Naast het maken van doelpunten valt Traoré op met zijn enorm sterke lichaam en hoe hij dat gebruik om de bal bij zich te houden, zodat de rest van het team aan kan sluiten. De spits werd de afgelopen wedstrijden al vaak bij de selectie gehouden en beloond met zijn eerste basisplek tegen ADO. Als Traoré vaker bij het eerste minuten gaat maken, staat Brobbey klaar om de spitspositie bij de beloften op zich te nemen. Deze positie zit dus wel goed, in tegenstelling tot de flanken. Victor Jensen begon sterk aan het seizoen, maar raakte geblesseerd en Nicolas Kühn kon zich ook niet altijd bewijzen. Na de winterstop is het daarom interessant om te zien hoe dat ingevuld gaat worden, vooral aangezien Hansen en Ünüvar staan te trappelen.

Juan Familia Castillo

Tot slot Castillo, de vleugelverdediger kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Chelsea en is net als Timber een van de eerste namen die Van der Gaag op het wedstrijdformulier zet. De linksback, die veel opkomt en daarbij gebruik maakt van zijn snelheid, gaf dit seizoen vijf assists. Hij lijkt vrij makkelijk mee te komen op het niveau van de Keuken Kampioen Divisie en dat is ook Ten Hag opgevallen. De hoofdtrainer nodigde hem namelijk ook uit voor het trainingskamp in Qatar. Met het mogelijke vertrek van Nicolás Tagliafico, heeft Ajax al een goed voetballende back in huis. Echter is natuurlijk wel de vraag in hoeverre het mogelijk is de Argentijn te vervangen.