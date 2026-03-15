Spertsyan hekelt Nederlandse pers voor mislopen transfer naar Ajax

Eduard Spertsyan heeft opnieuw teruggeblikt op zijn afgeketste transfer naar Ajax. De aanvallende middenvelder van FK Krasnodar werd in de zomer van 2023 nadrukkelijk in verband gebracht met de Amsterdammers, maar een overgang kwam uiteindelijk nooit van de grond. Volgens de Armeniër speelde de Nederlandse media daarbij een grote rol.

"Dat speelde in de zomer van 2023, vlak na de Russische bekerfinale", vertelt Spertsyan in gesprek met het Russische Sport-Express. De middenvelder was destijds een van de belangrijkste doelwitten van Ajax in de transferperiode waarin Sven Mislintat de sportieve leiding had in Amsterdam.

Volgens Spertsyan zorgde de berichtgeving in Nederland er uiteindelijk voor dat de mogelijke transfer politiek werd. "De Nederlandse pers begon rond trompetteren dat Ajax Rusland zou sponsoren. Door de druk vanuit de media werd het een politiek verhaal."

Daardoor verdween een mogelijke overstap naar de Johan Cruijff ArenA uiteindelijk van tafel, stelt de aanvoerder van Krasnodar. "Als er niet zo intensief over zou zijn gediscussieerd, dan had het misschien kunnen werken", aldus Spertsyan.