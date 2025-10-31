Spijkerman bij Ajax: "Die moeten allemaal worden geïnventariseerd"

De 77-jarige oud-presentator kijkt met veel plezier terug op zijn tijd bij Kopspijkers , vertelde hij in een interview met De Telegraaf . Al twaalf jaar is Spijkerman bovendien actief als vrijwilliger bij het archief van zijn club Ajax, waar hij nog altijd zijn steentje bijdraagt.

"Bekers oppoetsen, vaantjes opbergen", beschrijft Spijkerman zijn taken. "Ik heb mezelf maar tot chef vaantjes gedoopt. Ik meet ze op, schrijf ze op en doe ze in een doos. En wat te denken van de duizenden toegangskaartjes en shirtjes? Die moeten allemaal worden geïnventariseerd."