Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Het laatste Ajax Nieuws

Spijkerman bij Ajax: "Die moeten allemaal worden geïnventariseerd"

Cherine
Ajax-fan met Jack Spijkerman
Ajax-fan met Jack Spijkerman Foto: © Pro Shots

De 77-jarige oud-presentator kijkt met veel plezier terug op zijn tijd bij Kopspijkers, vertelde hij in een interview met De Telegraaf. Al twaalf jaar is Spijkerman bovendien actief als vrijwilliger bij het archief van zijn club Ajax, waar hij nog altijd zijn steentje bijdraagt.

"Bekers oppoetsen, vaantjes opbergen", beschrijft Spijkerman zijn taken. "Ik heb mezelf maar tot chef vaantjes gedoopt. Ik meet ze op, schrijf ze op en doe ze in een doos. En wat te denken van de duizenden toegangskaartjes en shirtjes? Die moeten allemaal worden geïnventariseerd."

Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
