Spina vergelijkt Ajax met Atlético: "Hier technisch betere spelers"
Gerónimo Spina heeft in zijn eerste maanden bij Jong Ajax duidelijke verschillen ontdekt tussen het Nederlandse en Spaanse voetbal. De 21-jarige verdediger maakte afgelopen zomer de overstap van Atlético Madrid naar Amsterdam en merkt vooral dat techniek en omschakeling in Nederland een grotere rol spelen.
"Het is anders dan in Spanje", vertelt Spina bij Ajax TV. "Daar is het voetbal misschien meer fysiek. Wat stroever en tactischer. Hier wordt meer omgeschakeld en zie je technisch betere spelers in de teams. Bij zowel de ploegen onderaan de ranglijst als bovenaan. Je hebt spelers die zich technisch onderscheiden, snel zijn en de één-tegen-één kunnen."
Volgens de Argentijn kan Jong Ajax zich daardoor geen enkele wedstrijd veroorloven om een tegenstander te onderschatten. "Elke wedstrijd is een uitdaging. Dat hebben we al meegemaakt. We hebben punten verloren door te denken dat we beter waren, maar dat moet je uiteindelijk wel eerst bewijzen op het veld."
Spina denkt dat hij met zijn ervaring iets extra's kan toevoegen aan de jonge selectie van de Amsterdammers. "Ten opzichte van een aantal andere jongens ben ik al vier jaar ouder. Ik heb met mijn ervaring al meegemaakt wat zij nu pas meemaken. Misschien kan ik ze daardoor helpen. Naast mijn ervaring breng ik ook die passie en strijdlust die we misschien nodig hebben. Dat kan ik toevoegen."
Juist op dat vlak ziet de centrale verdediger nog ruimte voor groei binnen Jong Ajax. "We hebben spelers die qua techniek heel goed zijn, maar die dat misschien ontberen", legt Spina uit. "Die vonk van binnen om helemaal los te gaan te groeien. Ik denk dat zowel ik als Diego Pugno en Jano Monserrate dat kunnen bijdragen. Wij hebben dat van jongs af aan meegekregen."
Spina vergelijkt Ajax met Atlético: "Hier technisch betere spelers"
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