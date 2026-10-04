Spina vergelijkt Ajax met Atlético: "Hier technisch betere spelers"

Gerónimo Spina heeft in zijn eerste maanden bij Jong Ajax duidelijke verschillen ontdekt tussen het Nederlandse en Spaanse voetbal. De 21-jarige verdediger maakte afgelopen zomer de overstap van Atlético Madrid naar Amsterdam en merkt vooral dat techniek en omschakeling in Nederland een grotere rol spelen.

"Het is anders dan in Spanje", vertelt Spina bij Ajax TV. "Daar is het voetbal misschien meer fysiek. Wat stroever en tactischer. Hier wordt meer omgeschakeld en zie je technisch betere spelers in de teams. Bij zowel de ploegen onderaan de ranglijst als bovenaan. Je hebt spelers die zich technisch onderscheiden, snel zijn en de één-tegen-één kunnen." Volgens de Argentijn kan Jong Ajax zich daardoor geen enkele wedstrijd veroorloven om een tegenstander te onderschatten. "Elke wedstrijd is een uitdaging. Dat hebben we al meegemaakt. We hebben punten verloren door te denken dat we beter waren, maar dat moet je uiteindelijk wel eerst bewijzen op het veld."