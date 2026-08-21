Spits Konadu vertrekt bij Ajax: Belgische club bedingt koopoptie

Don-Angelo Konadu maakt het seizoen op huurbasis af bij Lommel SK. Ajax en de Belgische club hebben overeenstemming bereikt over een verhuur tot en met 30 juni 2027. Lommel heeft bovendien een optie bedongen om de twintigjarige spits daarna definitief over te nemen.

In Amsterdam heeft de aanvaller nog een contract tot medio 2028, maar komend seizoen gaat hij dus minuten maken in België. Lommel volgt Konadu naar eigen zeggen al langere tijd.

Konadu speelt al sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 23 februari 2025 maakte hij tegen Go Ahead Eagles zijn officiële debuut voor de hoofdmacht. Inmiddels staat de teller op zeventien wedstrijden voor Ajax 1.

"Met Don-Angelo voegen we een jonge en talentvolle spits toe aan onze selectie, waar we al langer achteraan zitten", vertelt sportief directeur Jeffrey van As op de clubwebsite van Lommel.

Van As denkt dat de speelstijl van Konadu goed aansluit bij wat Lommel zoekt. "Hij beschikt over veel kwaliteiten die goed aansluiten bij de manier waarop wij willen voetballen. Hij is fysiek sterk, heeft snelheid en kan zowel zelf voor doelpunten zorgen als andere spelers in stelling brengen."

"We zijn dan ook blij dat we hem naar Lommel kunnen halen en kijken ernaar uit om samen verder te werken aan zijn ontwikkeling", aldus Van As.