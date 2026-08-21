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Ajax transfergeruchten en nieuws

Spits Konadu vertrekt bij Ajax: Belgische club bedingt koopoptie

Amber
Don-Angelo Konadu
Don-Angelo Konadu Foto: © BSR Agency

Don-Angelo Konadu maakt het seizoen op huurbasis af bij Lommel SK. Ajax en de Belgische club hebben overeenstemming bereikt over een verhuur tot en met 30 juni 2027. Lommel heeft bovendien een optie bedongen om de twintigjarige spits daarna definitief over te nemen.

Konadu speelt al sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 23 februari 2025 maakte hij tegen Go Ahead Eagles zijn officiële debuut voor de hoofdmacht. Inmiddels staat de teller op zeventien wedstrijden voor Ajax 1.

In Amsterdam heeft de aanvaller nog een contract tot medio 2028, maar komend seizoen gaat hij dus minuten maken in België. Lommel volgt Konadu naar eigen zeggen al langere tijd.

"Met Don-Angelo voegen we een jonge en talentvolle spits toe aan onze selectie, waar we al langer achteraan zitten", vertelt sportief directeur Jeffrey van As op de clubwebsite van Lommel.

Van As denkt dat de speelstijl van Konadu goed aansluit bij wat Lommel zoekt. "Hij beschikt over veel kwaliteiten die goed aansluiten bij de manier waarop wij willen voetballen. Hij is fysiek sterk, heeft snelheid en kan zowel zelf voor doelpunten zorgen als andere spelers in stelling brengen."

"We zijn dan ook blij dat we hem naar Lommel kunnen halen en kijken ernaar uit om samen verder te werken aan zijn ontwikkeling", aldus Van As.

Ook Konadu zelf kijkt uit naar zijn tijdelijke vertrek uit Amsterdam. "Ik ben heel blij met deze stap en kijk ernaar uit om bij Lommel SK aan de slag te gaan."

De spits hoopt vooral veel aan spelen toe te komen. "Voor mij is het belangrijk om veel minuten te maken en mezelf verder te ontwikkelen op het hoogste niveau."

De gesprekken met Lommel hebben hem overtuigd. "De gesprekken met de club hebben mij een heel goed gevoel gegeven en de manier waarop Lommel wil voetballen spreekt mij aan. Ik kan niet wachten om bij de groep aan te sluiten en mezelf aan de supporters te laten zien."

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