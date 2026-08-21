Spits Konadu vertrekt bij Ajax: Belgische club bedingt koopoptie
Don-Angelo Konadu maakt het seizoen op huurbasis af bij Lommel SK. Ajax en de Belgische club hebben overeenstemming bereikt over een verhuur tot en met 30 juni 2027. Lommel heeft bovendien een optie bedongen om de twintigjarige spits daarna definitief over te nemen.
Konadu speelt al sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 23 februari 2025 maakte hij tegen Go Ahead Eagles zijn officiële debuut voor de hoofdmacht. Inmiddels staat de teller op zeventien wedstrijden voor Ajax 1.
In Amsterdam heeft de aanvaller nog een contract tot medio 2028, maar komend seizoen gaat hij dus minuten maken in België. Lommel volgt Konadu naar eigen zeggen al langere tijd.
"Met Don-Angelo voegen we een jonge en talentvolle spits toe aan onze selectie, waar we al langer achteraan zitten", vertelt sportief directeur Jeffrey van As op de clubwebsite van Lommel.
Van As denkt dat de speelstijl van Konadu goed aansluit bij wat Lommel zoekt. "Hij beschikt over veel kwaliteiten die goed aansluiten bij de manier waarop wij willen voetballen. Hij is fysiek sterk, heeft snelheid en kan zowel zelf voor doelpunten zorgen als andere spelers in stelling brengen."
"We zijn dan ook blij dat we hem naar Lommel kunnen halen en kijken ernaar uit om samen verder te werken aan zijn ontwikkeling", aldus Van As.
Ook Konadu zelf kijkt uit naar zijn tijdelijke vertrek uit Amsterdam. "Ik ben heel blij met deze stap en kijk ernaar uit om bij Lommel SK aan de slag te gaan."
De spits hoopt vooral veel aan spelen toe te komen. "Voor mij is het belangrijk om veel minuten te maken en mezelf verder te ontwikkelen op het hoogste niveau."
De gesprekken met Lommel hebben hem overtuigd. "De gesprekken met de club hebben mij een heel goed gevoel gegeven en de manier waarop Lommel wil voetballen spreekt mij aan. Ik kan niet wachten om bij de groep aan te sluiten en mezelf aan de supporters te laten zien."
Boualin met transferupdate: "Ajax ziet in hem een serieuze optie"
'Ajax brengt opvallend bod uit: miljoenenconstructie voor aanvaller'
Spits Konadu vertrekt bij Ajax: Belgische club bedingt koopoptie
Kwakman nooit overtuigd van Ajacied: "Het bleef toch bibberen"
Míchel ontevreden over eigen speler: "Hij speelde niet goed genoeg"
Johnny de Mol onder vuur na opvallende woorden over Ajax-duel
Míchel prijst Ajax-tweetal na comeback: "Zij stonden echt op"
Willie Overtoom verdedigt Ajacied: "Mensen veranderen in monsters"
'Ajax trekt zich plots terug uit strijd om handtekening Noa Lang'
Richard Witschge lyrisch over Ajax-spits: "Kan er zo 25 intikken"
VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion
VIDEO: Ajax-fans en fans van FC Sion op de vuist in Zwitserland
Robin Veldman wijst: "Het salaris van de keeper van Ajax..."
Mounir Boualin standvastig: "Ajax heeft naar hem geïnformeerd"
Ajax tegen Sion: Marcos Leonardo krijgt basisplaats van Míchel
'Arnaut Danjuma (29) in verband gebracht met overstap naar Ajax'
"Van Gaal en vele anderen vroegen zich af of Godts het zou redden"
'Transfersom voor Josip Sutalo kan nóg hoger uitvallen'
Mike Verweij vreest voor Ajax-transfer: "Deal staat op klappen"
'Ajax en Cruijff denken opnieuw aan talent van Atletico Madrid'
Cruijff is blij met aanwinst: "Was interesse van meerdere clubs"
'Sutalo-deal rond: huursom, koopoptie én doorverkooppercentage bekend'
Ajax-fans halen uit naar Ziggo: "Schandalig voor hoofdsponsor"
Ajax gewaarschuwd voor FC Sion: "Ik had het daar veel zwaarder"
Horeca woedend om Europees duel van Ajax: "Bekijk het ff lekker!"
Ajax wil transfermarkt op: Míchel vraagt om twee versterkingen
Kaplan keert definitief terug naar NEC: deal met Ajax alsnog rond
Ko Itakura keert terug naar Duitsland, Ajax lijdt miljoenenverlies
Jans uit lof voor Ajacied: "Ik ben enorm onder de indruk van hem"
Jordan Teze een optie voor Ajax? "Ik zou wel een belletje wagen"