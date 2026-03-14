Spitse deelt nare ervaring met Jonker: "Heeft iets met mij gedaan"

Ajax Vrouwen-speelster Sherida Spitse heeft voor het eerst uitgebreid gesproken over de spanningen die ontstonden door het vertrek van Andries Jonker als bondscoach van de OranjeLeeuwinnen. Volgens Spitse kreeg zij in een persoonlijk gesprek onverwacht de indruk dat zij verantwoordelijk werd gehouden voor het niet verlengen van zijn contract.

Jonker stond van augustus 2022 tot 2025 aan het roer bij de OranjeLeeuwinnen. Al ver voor het EK in Zwitserland, waar Nederland al in de groepsfase strandde, besloot de KNVB zijn contract niet te verlengen. Spitse vertelt dat een gesprek met Jonker haar behoorlijk heeft geraakt. Dat gesprek vond plaats nadat bekend werd dat de bond met hem wilde stoppen.

"Het is zo dat ik een gesprek had met Andries in het hotel. Ik werd eigenlijk beschuldigd dat zijn contract niet werd verlengd", vertelt Spitse bij Ziggo Sport. "Daar was ik helemaal over verbaasd. Waarom word ik daarvan beschuldigd en krijg ik niet eens een vraag? Dus dat heeft echt iets met mij gedaan."

Volgens Spitse had zij niets te maken met de beslissing van de KNVB. Ze benadrukt dat haar relatie met trainers normaal gesproken altijd professioneel is. "Ik heb nooit problemen met trainers en doe altijd wat zij van mij vragen. Uiteindelijk hebben we daarover wel gesproken. Hij is ook op mijn boekpresentatie geweest."

"Dat ik naar een hotel heb moeten rijden voor een gesprek, daar heb ik wel lang wakker van gelegen." Hoewel de lucht later deels werd geklaard, blijft de herinnering aan het voorval haar nog steeds bezighouden. "Ik raak er nu nog een beetje geïrriteerd door. Dat is persoonlijk niet hoe ik met mensen omga en dat vind ik gewoon niet oké...", aldus Sherida Spitse.