2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Spitse denkt na over rol als td: "Het leiderschap zit in me"

Amber
bron: Dagblad van het Noorden
Sherida Spitse
Sherida Spitse Foto: © BSR Agency

Sherida Spitse zette vorig jaar een punt achter haar carrière bij de OranjeLeeuwinnen, maar de 35-jarige middenveldster gaat op clubniveau nog vrolijk door. Ze ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax Vrouwen.

"Stel dat ik dan zou stoppen, dan ben ik 37 jaar. Mijn leeftijd voel ik soms wel. Ik ben veel ouder dan de andere speelsters", geeft Spitse aan in gesprek met het Dagblad van het Noorden. "Maar dat heeft ook voordelen: ik word nog steeds slimmer op het veld. Vaster aan de bal ook. Ik was al een rustige speler, maar ik heb nu nog meer vertrouwen. Ik ben trouwens de enige moeder in het team."

De Ajax Vrouwen-captain is al volop bezig met haar leven na het voetbal. Ze heeft haar pijlen gericht op het trainerschap. Spitse staat daarbij open voor het mannen- en het vrouwenvoetbal. "Het gaat om de kwaliteiten die je hebt. Ik geloof dat de jongens ook wel naar mij kunnen luisteren. Ik kan goed omgaan met mensen en ik kan ze goed aanvoelen. Als een speler zich niet oké voelt, weet ik dat meteen. Het geeft me voldoening als ik kan helpen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich goed voelt."

De laatste tijd denkt Spitse ook vaak na over een andere functie. "Als technisch directeur. Ik zou een team en een staf kunnen neerzetten. Het leiderschap zit in me", merkt de oud-international op. "Van teamgenoten kreeg ik weleens terug dat ze bang voor me waren wanneer ze me net leerden kennen. Ik kan blijkbaar hard overkomen. Na een tijdje weten ze allemaal dat ik door het vuur ga voor ze. Ik ben echt wel heel lief."

Hans Nijland

Ajax interessant voor FC Groningen-speler: "Speler bepaalt zelf"

Ajax-fans met een fraaie sfeeractie in de Johan Cruijff Arena

Wint Ajax ook van PEC Zwolle? BetMGM pakt uit met fraaie odds

Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

