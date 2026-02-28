Spitse denkt na over rol als td: "Het leiderschap zit in me"

"Stel dat ik dan zou stoppen, dan ben ik 37 jaar. Mijn leeftijd voel ik soms wel. Ik ben veel ouder dan de andere speelsters", geeft Spitse aan in gesprek met het Dagblad van het Noorden. "Maar dat heeft ook voordelen: ik word nog steeds slimmer op het veld. Vaster aan de bal ook. Ik was al een rustige speler, maar ik heb nu nog meer vertrouwen. Ik ben trouwens de enige moeder in het team."

De Ajax Vrouwen-captain is al volop bezig met haar leven na het voetbal. Ze heeft haar pijlen gericht op het trainerschap. Spitse staat daarbij open voor het mannen- en het vrouwenvoetbal. "Het gaat om de kwaliteiten die je hebt. Ik geloof dat de jongens ook wel naar mij kunnen luisteren. Ik kan goed omgaan met mensen en ik kan ze goed aanvoelen. Als een speler zich niet oké voelt, weet ik dat meteen. Het geeft me voldoening als ik kan helpen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich goed voelt."

De laatste tijd denkt Spitse ook vaak na over een andere functie. "Als technisch directeur. Ik zou een team en een staf kunnen neerzetten. Het leiderschap zit in me", merkt de oud-international op. "Van teamgenoten kreeg ik weleens terug dat ze bang voor me waren wanneer ze me net leerden kennen. Ik kan blijkbaar hard overkomen. Na een tijdje weten ze allemaal dat ik door het vuur ga voor ze. Ik ben echt wel heel lief."