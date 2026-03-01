Spitse eerlijk over scheiding: "Toen heb ik een advocaat genomen"

Sherida Spitse was twaalf jaar samen met de moeder van haar kinderen. In 2024 gingen de twee uit elkaar. In haar biografie, 'Sherida, Open Kaart', noemt de oud-international de periode na het stuklopen van het huwelijk de moeilijkste uit haar leven.

"Als ik ergens aan begin, wil ik het ook afmaken. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar, maar uiteindelijk gaat het toch om de vraag: ben ik gelukkig?", legt Spitse uit in gesprek met Mezza. "Ik heb lang geprobeerd door te gaan, schouders eronder. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer."

De Ajax Vrouwen-speelster 'blokkeerde', vertelt ze. "En ik reageerde dat af op mijn ex en de kinderen. Dan maak je een keuze. De één zal dat begrijpen en zeggen: wat dapper. De ander niet." Spitse vindt het moeilijk om mensen teleur te stellen: "Om verwachtingen niet waar te maken. Je wilt natuurlijk dat je huwelijk slaagt, dat je als gezin bij elkaar blijft en dat het leuk is samen. Maar uiteindelijk was dat niet de reden waarom ik vastliep."

Wat volgde was een vechtscheiding. "We zijn niet fijn uit elkaar gegaan. De rechtszaal is de laatste plek waar je terecht wilt komen, maar dat gebeurde wel", zegt Spitse. Of ze zelf dingen anders had kunnen doen? Het is een vraag waar Spitse veel over na heeft gedacht. "Had ik op bepaalde momenten anders kunnen reageren? Of een andere toon kunnen aanslaan zodat het wat minder bot overkwam? Misschien wel."

Ze vervolgt: "Maar bij de mediator ging het ineens over ‘voorlopige voorzieningen’, wat afspraken zijn die alleen een rechter kan uitspreken. Toen dacht ik: oké, je wilt er dus blijkbaar niet uitkomen. Ik was compleet overrompeld en klapte dicht. Na dat gesprek heb ik een advocaat genomen. Zo ben ik dan ook weer. Ik hoopte nog dat onze advocaten er zonder ons uit konden komen, maar ook dat lukte niet. Het deed enorm zeer", is de voormalig international openhartig.