Spitse loopt leeg na nederlaag: "Kan ik heel pissig van worden"

Ajax Vrouwen verloor zaterdagavond de koppositie in de Azerion Vrouwen Eredivisie na een 3-1 nederlaag op bezoek bij PSV Vrouwen. Sherida Spitse, captain van de Amsterdammers, was na afloop kritisch op haar ploeg.

"Het kan niet zo zijn dat je zo’n eerste helft speelt. Dat heeft alles te maken met: hoe ga je een wedstrijd in? Dat zit allemaal hier", zegt Spitse bij ESPN, terwijl ze naar haar hoofd wijst. "Dat heeft niets met voetbal te maken, maar met de vraag: sta ik aan, wil ik de duels aangaan, wil ik de bal spelen? Daar kan ik heel pissig van worden."

De verdedigster mist af en toe de absolute wil om te winnen bij haar ploeggenoten, zo erkent ze. "Dat vind ik soms wel lastig, ja. Maar goed, ik weet ook wel dat het erin zit. Vandaag speel je echter tegen een andere tegenstander dan je normaal gewend bent, en dan wordt er meer van je gevraagd."

Door de nederlaag is Ajax Vrouwen de koppositie kwijt. Spitse voelt daarmee het kampioenschap uit haar handen glippen. "Ja, wel een beetje. Vorige week heb je gelijkgespeeld en vandaag verlies je, dat is niet lekker. We zijn nu afhankelijk. De druk ligt nu bij hen, maar ook bij ons. We hebben nog een paar lastige potjes te gaan. We moeten dicht bij elkaar blijven. We zijn ook wel een hecht team."

"Alleen ik vind gewoon dat het wat meer moet", zegt Spitse terwijl ze met haar vuist in haar hand slaat. "Ik ben 35 en loop daar te sjouwen en te slepen, en jullie zijn nog een stuk jonger. Dan denk ik echt: kom op!"