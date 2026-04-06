2026-03-25
Maher Carrizo
Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

Amber
bron: Omrop Fryslân

Sherida Spitse is momenteel nog actief bij Ajax Vrouwen, maar weet al wat ze na haar actieve voetbalcarrière wil: het trainersvak in. Daarvoor heeft ze nog wel enkele diploma's nodig.

De voormalig international van de OranjeLeeuwinnen heeft haar UEFA C- en UEFA B-diploma's al gehaald. "Ik wil graag trainer worden. UEFA A moet ik nog halen, maar dat moet wel als ik ben gestopt met voetballen", vertelt Spitse in het Omrop Fryslân-programma Sportcast. "Ik heb echt de ambitie om trainer te worden en het maakt mij niet uit of dat mij een mannen- of vrouwenploeg is."

"Bij de mannen lijkt het me ook gewoon een uitdaging. Ik ben zelf direct, duidelijk. Het lijkt me ook leuk om dat mee te geven", gaat de Ajax Vrouwen-captain verder. "Ik weet wel dat het anders is, een vrouw voor de groep. Daar zijn de discussies wel over. Maar uiteindelijk gaat het om de kwaliteit die je laat zien. Dat moet bij je passen. Ik denk ook niet dat iedereen dat zomaar even kan. Die ambitie heb ik wel. Ik ga wel zien waar ik uiteindelijk voor sta, welke groep ik heb, welk team en of het nou mannen of vrouwen is."

Spitse wil haar trainerscarrière rustig opbouwen. "Ik denk niet gelijk omdat ik zoveel interlands heb gespeeld: Ik ga wel bij de mannen van Ajax 1 aan de slag. Absoluut niet. Zo denk ik niet. Je moet het rustig opbouwen. Meekijken, misschien eerst assistent zijn ergens. En vervolgens dan zelf hoofdcoach worden."

"Dat is hoe ik het voor me zie", aldus de recordinternational van Oranje. "Ik wil rustig dat pad bewandelen en dan zie ik uiteindelijk wel waar ik sta." Wesley Sneijder was eerder kritisch op de trainerscursus van de KNVB. De oud-voetballer pleitte voor maatwerk voor spelers met een grote staat van dienst.

Spitse wil de opleiding graag doen, maar ze ziet wel dat de KNVB op dat gebied meer maatwerk kan leveren. "Voetballer zijn is wat anders dan trainer zijn, het is een heel ander vak. Je moet er echt wat voor doen, het is meer dan alleen pionnen op een veld zetten. Ik heb C en B al gehaald, dan vind ik dat ze met mij moeten kijken naar wat ik al kan en wat ik nodig heb om die opleiding af te ronden."

