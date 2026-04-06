Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"
Sherida Spitse is momenteel nog actief bij Ajax Vrouwen, maar weet al wat ze na haar actieve voetbalcarrière wil: het trainersvak in. Daarvoor heeft ze nog wel enkele diploma's nodig.
De voormalig international van de OranjeLeeuwinnen heeft haar UEFA C- en UEFA B-diploma's al gehaald. "Ik wil graag trainer worden. UEFA A moet ik nog halen, maar dat moet wel als ik ben gestopt met voetballen", vertelt Spitse in het Omrop Fryslân-programma Sportcast. "Ik heb echt de ambitie om trainer te worden en het maakt mij niet uit of dat mij een mannen- of vrouwenploeg is."
"Bij de mannen lijkt het me ook gewoon een uitdaging. Ik ben zelf direct, duidelijk. Het lijkt me ook leuk om dat mee te geven", gaat de Ajax Vrouwen-captain verder. "Ik weet wel dat het anders is, een vrouw voor de groep. Daar zijn de discussies wel over. Maar uiteindelijk gaat het om de kwaliteit die je laat zien. Dat moet bij je passen. Ik denk ook niet dat iedereen dat zomaar even kan. Die ambitie heb ik wel. Ik ga wel zien waar ik uiteindelijk voor sta, welke groep ik heb, welk team en of het nou mannen of vrouwen is."
Spitse wil haar trainerscarrière rustig opbouwen. "Ik denk niet gelijk omdat ik zoveel interlands heb gespeeld: Ik ga wel bij de mannen van Ajax 1 aan de slag. Absoluut niet. Zo denk ik niet. Je moet het rustig opbouwen. Meekijken, misschien eerst assistent zijn ergens. En vervolgens dan zelf hoofdcoach worden."
"Dat is hoe ik het voor me zie", aldus de recordinternational van Oranje. "Ik wil rustig dat pad bewandelen en dan zie ik uiteindelijk wel waar ik sta." Wesley Sneijder was eerder kritisch op de trainerscursus van de KNVB. De oud-voetballer pleitte voor maatwerk voor spelers met een grote staat van dienst.
Spitse wil de opleiding graag doen, maar ze ziet wel dat de KNVB op dat gebied meer maatwerk kan leveren. "Voetballer zijn is wat anders dan trainer zijn, het is een heel ander vak. Je moet er echt wat voor doen, het is meer dan alleen pionnen op een veld zetten. Ik heb C en B al gehaald, dan vind ik dat ze met mij moeten kijken naar wat ik al kan en wat ik nodig heb om die opleiding af te ronden."
Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"
Driessen wijst naar Ajax: "Een beetje hetzelfde als bij Heracles"
Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"
Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"
Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"
Míchel reageert op interesse van Ajax: "Dan praten we erover"
Steven Berghuis krijgt gelijk: "Niemand houdt hun kop dicht"
FC Twente-speler krijgt lof: "Die heb ik liever dan Sutalo"
Steijn zijn toekomst nog onduidelijk: "Ik heb wel een voorkeur"
Van Hanegem: "Ajax zou weer aanvallen, alleen ik zie het niet"
'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'
Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"
Kieft verbaasd over Ajax-tactiek: "Begrijp daar geen ene bal van"
"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"
Van Hanegem fileert Ajacied: "Dat hij na zo’n seizoen het lef heeft"
García krijgt verwijt 'tactisch onbenul': "Verschrikkelijk, echt waar"
Vermeulen trekt conclusie over Ajax: "Dat is killing natuurlijk"
Perez doet pijnlijke Ajax-conclusie: "Daar zijn ze kampioen in"
Hato knokt zich terug bij Chelsea: "Begint in de smaak te vallen"
Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"
'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'
Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"
Van Praag reageert op malaise: "Dé grote taak voor volgend jaar"
Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."
Zerrouki gefocust: "Was al die tijd voortdurend met Ajax bezig"
Berghuis baalt: "Uiteindelijk verdienen we de winst gewoon niet"
Zerrouki wijst naar duel Ajax: "Daar komt deze ontlading vandaan"
Mats Rots wijst naar teamgenoot: "Dat helpt wel heel erg"
Godts: "Vraag me af waarom we dat niet 10 keer per wedstrijd doen"