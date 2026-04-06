Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

Sherida Spitse is momenteel nog actief bij Ajax Vrouwen, maar weet al wat ze na haar actieve voetbalcarrière wil: het trainersvak in. Daarvoor heeft ze nog wel enkele diploma's nodig.

De voormalig international van de OranjeLeeuwinnen heeft haar UEFA C- en UEFA B-diploma's al gehaald. "Ik wil graag trainer worden. UEFA A moet ik nog halen, maar dat moet wel als ik ben gestopt met voetballen", vertelt Spitse in het Omrop Fryslân-programma Sportcast. "Ik heb echt de ambitie om trainer te worden en het maakt mij niet uit of dat mij een mannen- of vrouwenploeg is."

"Bij de mannen lijkt het me ook gewoon een uitdaging. Ik ben zelf direct, duidelijk. Het lijkt me ook leuk om dat mee te geven", gaat de Ajax Vrouwen-captain verder. "Ik weet wel dat het anders is, een vrouw voor de groep. Daar zijn de discussies wel over. Maar uiteindelijk gaat het om de kwaliteit die je laat zien. Dat moet bij je passen. Ik denk ook niet dat iedereen dat zomaar even kan. Die ambitie heb ik wel. Ik ga wel zien waar ik uiteindelijk voor sta, welke groep ik heb, welk team en of het nou mannen of vrouwen is."