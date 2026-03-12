Spitse sprak met Ajacied over functie in mannenvoetbal: "In de gym"

In een speciale editie van het Ziggo Sport-programma Rondo, dat vanwege Internationale Vrouwendag eenmalig 'Ronda' heette en volledig door vrouwen werd ingevuld, sprak Spitse openlijk over haar ambities. "Of het nou mannen- of vrouwenvoetbal is, ik vind het spelletje heel leuk", vertelde ze. "Ik vind het leuk om iemand te helpen en om als team iets te presteren."

Toch lijkt het haar vooral interessant om in het mannenvoetbal aan de slag te gaan. "Het lijkt me dus een mooie uitdaging om met de mannen te werken, want die zijn wat directer." Volgens Spitse is de dynamiek daar anders dan bij de vrouwen. "Dat vrouwengezeik, daar word ik soms echt moe van, dus het (mannenvoetbal, red.) past ook wel een beetje bij me. In sommige gevallen is het denk ik makkelijker om met mannen te werken."

De recordinternational praat ook al met mannelijke profs over haar plannen. Zo had ze onlangs een gesprek met Ajax-speler Owen Wijndal in de gym. "Ik had daar toevallig met Owen Wijndal een gesprek over in de gym. Als je je kwaliteiten laat zien en ze voelen dat jij weet waar je over praat, dan geloof ik wel dat ze het aannemen." Volgens Spitse draait het uiteindelijk om duidelijkheid en visie. "Je moet er wel staan, het is natuurlijk een bepaalde wereld. Ze maken allemaal grapjes, daar moet je tegen kunnen, maar daar ben je zelf bij. Ik denk, als je duidelijk bent met je visie en met waar je naartoe wil als team, dat het echt wel kan."