Spitse spreekt zich uit over Ajax: "Weinig goeds over hem gehoord"
Sherida Spitse blijft in ieder geval nog een jaar voetballen bij Ajax. Bij de Amsterdamse club lijkt vooral een Spaanse wind te waaien, met de komst van een Spaanse trainer bij de mannentak. Spitse spreekt geen Spaans, zo vertelt ze met een glimlach aan tafel bij Vandaag Inside Oranje.
"Maar hoe wordt daar intern over gedacht?", vraagt Johan Derksen zich af. "Johan Cruijff is niet vanwege zijn cv aangesteld, maar door zijn achternaam. Hij heeft geen enkele ervaring, moet Ajax opnieuw opbouwen. Hij heeft alleen een netwerk in Spanje. De trainer is Spaans, de twee assistenten en de keeperstrainer, en de Jong Ajax-trainer is Spaans. Lachwekkend", vindt De Snor.
Spitse reageert: "Hij zal wel weten wat hij aan het doen is, denk ik. Maar wij... Ik denk dat hij wel mensen om zich heen verzamelt die wel het netwerk hebben." Volgens Wilfred Genee stuurt Cruijff die mensen ook weer weg. "Marijn Beuker kan weer wieberen." Chris Woerts: "Cruijff is aangenomen door Beuker. Samen met Menno Geelen ging hij naar Barcelona toe om dat gesprek te voeren. En nu wordt hij buitengegooid..."
Spitse doet vervolgens een opmerkelijke onthulling. "Hij lag ook niet zo goed. Ik heb weinig goeds over hem gehoord. Ik heb ook gehoord dat ze bij AZ niet helemaal tevreden met hem waren." Derksen denkt niet dat de Amsterdamse mannentak nu de spelers heeft om kampioen te worden. "Maar het probleem ligt niet alleen bij de spelers", vindt Spitse.
"Hoe is het beleid binnen een club? Zitten de juiste mensen op de juiste positie, met de juiste kennis? Dat is de vraag die ik hardop stel. Is dat wel echt zo? Dat gevoel heb ik niet altijd", aldus de Ajax-captain. "Wij weten ook niet alles, want wij zijn de vrouwentak binnen Ajax. Als ik een voorbeeld mag noemen: We wisten niet wat er met Daphne Koster ging gebeuren. We weten nu: Zij heeft een functie. Maar Daphne zit bijvoorbeeld niet aan de directietafel."
Spitse heeft recent met Erik ten Hag, de technisch directeur van de mannen van FC Twente, gesproken, zo geeft ze aan. "Hij zegt: René Roord, van de vrouwentak, zit bij mij aan tafel met het management. Dat zijn hele kleine dingen, maar wel essentiële dingen om stappen te maken met elkaar en met elkaar te praten. Ik heb het gevoel dat het binnen Ajax af en toe vooral over elkaar praten is in plaats van met elkaar samenwerken."
"We moeten samenwerken, in plaats van de ego's zo hoog hebben. Ajax is een groot bedrijf, maar je moet wel zorgen dat je je ego aan de kant kan zetten, om iets met elkaar te kunnen bewerkstelligen", spreekt Spitse zich uit. Dat de Ajax-captain zich zo uitspreekt, is volgens Derksen 'moedig'.
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Spitse spreekt zich uit over Ajax: "Weinig goeds over hem gehoord"
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