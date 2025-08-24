Kick-off
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Spitse wil aan de slag bij Ajax: "Meekijken bij John Heitinga"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Sherida Spitse in de warming-up bij Ajax
Sherida Spitse in de warming-up bij Ajax Foto: © BSR Agency

Sherida Spitse verlengde onlangs haar contract bij Ajax Vrouwen met twee jaar. Er bestaat een kans dat de recordinternational van Oranje daarna aan de slag gaat als coach. Waarschijnlijk start ze volgend jaar met de opleiding UEFA A.

Dat vertelt Spitse in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ik wil dat tijdens mijn carrière halen, zodat ik daarna meteen door kan. Maar ik ben niet iemand die zegt: ik ben gestopt, ik heb de papieren, hier ben ik. Daarin ben ik bescheiden", zegt de Ajax Vrouwen-captain.

"Maar, ja, ik zou hier graag langs de lijn staan", geeft Spitse toe. "Hoe Ajax voetbalt, de Amsterdamse bluf, dat past bij mij. Ik vind het wel belangrijk rustig op te bouwen. Eerst bijvoorbeeld meekijken bij John (Heitinga, red.), hoe hij dingen doet. Leren. Misschien ook eerst assistent worden."

Of dat in het mannen- of vrouwenvoetbal is, weet de verdedigster annex middenveldster nog niet. "Mannen zou ik ook leuk vinden. Ik ben zelf direct, maar kan ook veel hebben. Als iemand grapjes tegen me maakt, maakt mij dat niet uit. Door mijn directheid denken sommigen al dat ik uit Amsterdam kom, maar ik kom toch echt uit Friesland", lacht Spitse.

