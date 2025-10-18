AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Spitsen heeft Heitinga genoeg, maar een Spitse mist hij wekelijks"

Amber
bron: Het Parool
Sherida Spitse
Sherida Spitse Foto: © BSR Agency

Sherida Spitse kan op complimenten rekenen van Menno Pot. De recordinternational kondigde eerder deze week aan te stoppen bij de OranjeLeeuwinnen. Pot zoomt in Het Parool vooral in op de persoon Spitse.

"Bij de mannen bestaan ze eigenlijk niet meer, in die enorme stadions: voetballers die je hóórt. Ajax heeft Sherida Spitse. Naar haar kun je luisteren wanneer ze op De Toekomst speelt", begint Pot. "Spitse is zo’n captain die continu aan het woord is, net als Jordan Henderson, maar dan rauwer. Ze blaft monosyllabische commando’s naar haar ploeggenoten."

Spitse was vroeger vooral fan van Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. "Zelf vind ik haar toch vooral een vrouwelijke Jan Wouters: dat leiderschap, dat jagen, die breedgeschouderde verschijning. In het veld is ze zó intimiderend fanatiek dat je pas na een tijdje die techniek en slimme passing gaat zien", aldus Pot. 

Eind deze maand stopt Spitse als international. "Getallen uit het vrouwenvoetbal laten zich lastig vergelijken met die uit het mannenvoetbal, maar 247 interlands, sodeju, dat zijn er 113 meer dan de 134 van onze mannelijke recordinternational, Wesley Sneijder, die met Oranje nooit een eindtoernooi won. Spitse wel."

Pot wijst vervolgens naar de mannen van Ajax: "Als de Ajaxmannen weer eens voetballen als een natte tosti constateren oudere supporters vaak dat de ploeg een ‘type Wouters’ mist, een aanjager die buffelt en flegmatieke jonkies op hun lazer geeft, maar stiekem toch ook erg goed kan voetballen. Laat ons het ‘type Wouters’ voortaan het ‘type Sherida’ noemen. Spitsen heeft John Heitinga genoeg, maar een Spitse mist hij wekelijks."

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga en Mika Godts

Godts verdedigt Ajax-hoofdtrainer: "Laat staan over hem..."

0
John Heitinga en Mika Godts

Godts erkent verbeterpunten: "Praat met Huntelaar en Vanenburg"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax Vrouwen Sherida Spitse
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd