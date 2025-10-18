"Spitsen heeft Heitinga genoeg, maar een Spitse mist hij wekelijks"

Sherida Spitse kan op complimenten rekenen van Menno Pot. De recordinternational kondigde eerder deze week aan te stoppen bij de OranjeLeeuwinnen. Pot zoomt in Het Parool vooral in op de persoon Spitse.

"Bij de mannen bestaan ze eigenlijk niet meer, in die enorme stadions: voetballers die je hóórt. Ajax heeft Sherida Spitse. Naar haar kun je luisteren wanneer ze op De Toekomst speelt", begint Pot. "Spitse is zo’n captain die continu aan het woord is, net als Jordan Henderson, maar dan rauwer. Ze blaft monosyllabische commando’s naar haar ploeggenoten."

Spitse was vroeger vooral fan van Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. "Zelf vind ik haar toch vooral een vrouwelijke Jan Wouters: dat leiderschap, dat jagen, die breedgeschouderde verschijning. In het veld is ze zó intimiderend fanatiek dat je pas na een tijdje die techniek en slimme passing gaat zien", aldus Pot.

Eind deze maand stopt Spitse als international. "Getallen uit het vrouwenvoetbal laten zich lastig vergelijken met die uit het mannenvoetbal, maar 247 interlands, sodeju, dat zijn er 113 meer dan de 134 van onze mannelijke recordinternational, Wesley Sneijder, die met Oranje nooit een eindtoernooi won. Spitse wel."

Pot wijst vervolgens naar de mannen van Ajax: "Als de Ajaxmannen weer eens voetballen als een natte tosti constateren oudere supporters vaak dat de ploeg een ‘type Wouters’ mist, een aanjager die buffelt en flegmatieke jonkies op hun lazer geeft, maar stiekem toch ook erg goed kan voetballen. Laat ons het ‘type Wouters’ voortaan het ‘type Sherida’ noemen. Spitsen heeft John Heitinga genoeg, maar een Spitse mist hij wekelijks."