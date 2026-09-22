Van Basten hard: "Hij zou contributie moeten betalen bij Ajax"

De spitsen van Ajax zorgen voor discussie aan tafel bij Rondo van Ziggo Sport . De analisten raken er niet over eens wie trainer Míchel Sanchez in de basis moet zetten: Kasper Dolberg, Marcus Leonardo of Tolu Arokodare.

"Ik zie wel dat hij goed kan voetballen. Tolu Arokodare heeft een ongekend fysiek", begint Kieft. Het valt hem op dat de Spaanse oefenmeester blijft kiezen voor Dolberg de afgelopen weken. "Míchel valt ook terug op Dolberg, omdat dat de beste voetballer is."

"Je zou ze samen moeten voegen", vindt Youri Mulder. Hij wil desgevraagd nog niets kwijt over Marcos Leonardo, die met hoge verwachtingen naar Amsterdam werd gehaald voor zo'n 20 miljoen euro. "Ik heb Leonardo nog niet gezien."