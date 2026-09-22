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Van Basten hard: "Hij zou contributie moeten betalen bij Ajax"

Sara
bron: Rondo / Ziggo Sport
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © Pro Shots

De spitsen van Ajax zorgen voor discussie aan tafel bij Rondo van Ziggo Sport. De analisten raken er niet over eens wie trainer Míchel Sanchez in de basis moet zetten: Kasper Dolberg, Marcus Leonardo of Tolu Arokodare.

"Ik zie wel dat hij goed kan voetballen. Tolu Arokodare heeft een ongekend fysiek", begint Kieft. Het valt hem op dat de Spaanse oefenmeester blijft kiezen voor Dolberg de afgelopen weken. "Míchel valt ook terug op Dolberg, omdat dat de beste voetballer is."

"Je zou ze samen moeten voegen", vindt Youri Mulder. Hij wil desgevraagd nog niets kwijt over Marcos Leonardo, die met hoge verwachtingen naar Amsterdam werd gehaald voor zo'n 20 miljoen euro. "Ik heb Leonardo nog niet gezien."

Ook Kieft wil de Braziliaan tijd geven. "Ik vind het moeilijk iets zinnigs te zeggen over Leonardo. Ik stel mijn oordeel nog even uit." Presentator Wytse van der Goot laat weten wat dat er wel iemand is die duidelijk wat van Leonardo vindt. "Van Basten appte dat Leonardo contributie zou moeten betalen."

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