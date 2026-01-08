Sporthal van Rijkaard en Van Basten ingestort: "Ontstond paniek"

Bij sportcentrum Hal22 aan de Zonnebaan in Utrecht, dat is opgericht door oud-Ajacieden Marco van Basten en Frank Rijkaard samen met acteur Barry Atsma, is door het zware sneeuwval een dak ingestort. De brandweer bevestigde woensdagavond laat dat er zich niemand meer in het gebouw bevindt.

Het complex, dat in 2023 werd geopend, biedt diverse indooractiviteiten zoals padel, bowling, squash, pool en snooker. Atsma was al snel ter plaatse om een overzicht te krijgen van de situatie.

Een groot deel van de hal is ingestort, zowel bij de padelbanen als de fitnessafdeling. Daarbij bestaat het risico dat het gebouw verder instort. Ter plaatse is te zien dat ook de muren aan de kant van de padelbaan scheef staan. Aan de fitnesskant liggen de apparaten bedolven onder stukken systeemplafond.

De brandweer probeerde snel een overzicht te krijgen van de plattegrond. "We hebben geroepen vanaf verschillende kanten, maar als je geen gehoor krijgt, wil dat niet zeggen dat er niemand binnen is", aldus de hulpdiensten tegenover Algemeen Dagblad. Later gingen groepjes brandweerlieden met slijptollen op pad, mogelijk om slachtoffers uit benarde posities te redden. Aan de hand van het inlogsysteem wordt geregistreerd wie het pand betreedt, maar omdat sporters niet altijd uitchecken, was er aanvankelijk geen zekerheid of iedereen veilig buiten was.

Kevin ter Bogt uit Utrecht was in de sporthal en hoorde gekraak. "Eerst dachten we dat het wel meeviel, maar ik moest wel meteen denken aan sneeuw, waardoor daken weleens instorten. We hebben nog even doorgespeeld. Daarna kraakte het nog harder en ontstond er wel paniek: zou het dak het wel houden? We zagen dat een deel van het dak naar beneden kwam en ook de muren hingen scheef. Toen zijn we naar buiten gerend, daar stond ook al personeel. Van de padel weet ik dat iedereen buiten was."

Een van de sporters die in het fitnessgedeelte was schrok ook. "Niet iedereen kon zijn locker bereiken. Iedereen luisterde meteen. Sommigen moesten in korte broek en shirt naar buiten, maar mochten opwarmen in een brandweerauto", vertelt hij. "Het was best bizar, ik dacht: wat kan er in vredesnaam aan de hand zijn? Later hoorden we dat het dak scheurde bij het padelgedeelte – de hal heeft meerdere ruimtes – en een muur omviel. In de gym stortten de platen van het systeemplafond op de fitnessapparaten. Dat wordt nieuwbouw. Zo zonde, ze hebben er in een paar jaar tijd echt een pareltje van gem