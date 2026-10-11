'Sportieve en financiële klap voor Ajax': "Kan doorwerken in keuzes"

De zware knieblessure van Kasper Dolberg kan voor Ajax ook gevolgen hebben op de transfermarkt. De spits lijkt de rest van het seizoen te missen en staat ook daarna nog onder contract in Amsterdam. Volgens Het Parool kan dat onder meer invloed hebben op de toekomst van Tolu Arokodare.

Dolberg liep zijn kruisbandblessure op tijdens een training van Denemarken en is inmiddels geopereerd. Omdat de blessure tijdens interlandverplichtingen ontstond, wordt zijn basissalaris via het Club Protection Plan van de FIFA maximaal 365 dagen vergoed, met uitzondering van de eerste 28 dagen. Toch blijft de schade voor Ajax aanzienlijk. De club betaalde in de zomer van 2025 tien miljoen euro aan Anderlecht voor Dolberg en gaf hem bovendien een fors salaris. Door zijn langdurige afwezigheid lijkt ook een eventuele verkoop in 2027 een stuk lastiger te worden.