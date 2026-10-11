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Ajax transfergeruchten en nieuws

'Sportieve en financiële klap voor Ajax': "Kan doorwerken in keuzes"

Amber
bron: Het Parool
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

De zware knieblessure van Kasper Dolberg kan voor Ajax ook gevolgen hebben op de transfermarkt. De spits lijkt de rest van het seizoen te missen en staat ook daarna nog onder contract in Amsterdam. Volgens Het Parool kan dat onder meer invloed hebben op de toekomst van Tolu Arokodare.

Dolberg liep zijn kruisbandblessure op tijdens een training van Denemarken en is inmiddels geopereerd. Omdat de blessure tijdens interlandverplichtingen ontstond, wordt zijn basissalaris via het Club Protection Plan van de FIFA maximaal 365 dagen vergoed, met uitzondering van de eerste 28 dagen.

Toch blijft de schade voor Ajax aanzienlijk. De club betaalde in de zomer van 2025 tien miljoen euro aan Anderlecht voor Dolberg en gaf hem bovendien een fors salaris. Door zijn langdurige afwezigheid lijkt ook een eventuele verkoop in 2027 een stuk lastiger te worden.

Volgens Het Parool kan dat doorwerken in andere transferbeslissingen. "Dat kan ook gaan doorwerken in andere keuzes op de transfermarkt", schrijft de krant. Daarbij wordt vooral gewezen naar Arokodare. "Is Ajax bijvoorbeeld financieel in staat om de koopoptie van circa 20 miljoen euro voor Arokodare te lichten, terwijl Marcos Leonardo en Dolberg ook nog onder contract staan?"

Ook eventuele winterse versterkingen kunnen door de situatie lastiger worden. "Stel dat een winterse aankoop noodzakelijk is, is daar dan ruimte voor in het salarishuis? Zo is de blessure van de Deen niet alleen een persoonlijk drama voor hem, maar ook een sportieve en financiële klap voor Ajax."

Ajax moet de komende maanden dus niet alleen sportief een oplossing vinden voor het wegvallen van Dolberg. Ook richting toekomstige transferperiodes kan zijn blessure gevolgen hebben.

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