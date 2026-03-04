Meldingen
Sportzender behoudt rechten Europees voetbal: "Geweldig pakket"

bron: Ziggo Sport
Noa Vahle bij Ziggo Sport
Noa Vahle bij Ziggo Sport Foto: © BSR Agency

De Europese clubtoernooien blijven ook de komende jaren te zien bij Ziggo Sport. De zender maakt bekend dat het de uitzendrechten van de Champions League, Europa League en Europa Conference League heeft verlengd tot en met 2031. Daarmee blijft het Europese topvoetbal de komende vijf jaar onder één dak.

"Het behouden van dit geweldige pakket aan voetbalrechten is goed nieuws voor onze klanten", zegt Stephen van Rooyen, CEO van VodafoneZiggo. "Het is onderdeel van onze strategie om de beste content aan te bieden en het meest geliefde netwerk van Nederland te worden. VodafoneZiggo wil klanten de beste kijkervaring blijven bieden met een compleet en onderscheidend entertainmentaanbod, inclusief sport, films en series."

Ook Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport, reageert enthousiast. "Met deze stap bevestigen we onze positie als dé sportzender van Nederland. Vanuit onze liefde voor voetbal kunnen we de komende jaren blijven investeren in kwalitatieve en innovatieve uitzendingen en samenwerking met de clubs. Zo zorgen we ervoor dat Ziggo Sport de plek blijft waar Nederlandse voetballiefhebbers samenkomen voor het Europese topvoetbal."

Sinds vorig seizoen zijn alle wedstrijden uit de drie Europese toernooien live te volgen via Ziggo Sport. Kijkers die geen klant zijn bij de provider, moeten daarvoor wel een apart account aanmaken om toegang te krijgen tot de duels.

