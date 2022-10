Geschreven door Jessica Westdijk 13 okt 2022 om 20:10

Woensdagavond ging Ajax voor de tweede keer in ruim een week stevig onderuit tegen Napoli. Daarmee zijn de kansen om te overwinteren weer kleiner geworden. Het lijkt al een onmogelijke opgave, maar het model van FiveThirtyEight laat zien dat er nog een sprankje hoop is: Ajax zou nog 3% kans hebben om te overwinteren in de Champions League.

Napoli is inmiddels als door in de poule. Liverpool staat op 9 punten, Ajax op 3. Het betekent dat Ajax sowieso beide duels moet winnen en Liverpool beide duels zal moeten verliezen. Om te beginnen zal Ajax dus op 26 oktober van de Engelsen moeten winnen. Een week later moet dan gewonnen worden van Rangers en moet Ajax hopen dat Napoli ook van de Engelsen wint.

De kans dat Ajax als derde in de poule eindigt en de Europa League in gaat, is wel aanzienlijk: die wordt berekend op 91%. Rangers is namelijk nog puntloos.