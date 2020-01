Geschreven door Jessica Westdijk 30 jan 2020 om 08:01

Kaj Sierhuis wordt door Ajax sinds vorige winter verhuurd aan FC Groningen. Ook het komende half jaar is dat in principe het geval. Daarna hebben de Groningers een optie tot koop.

Maar nu heeft Stade Reims zich gemeld en de Franse club zou maar liefst €6 miljoen over hebben voor Sierhuis, aldus L’Equipe. Hij zou er bovendien een contract voor 5,5 jaar kunnen tekenen.

Om het tot een transfer te laten komen, moesten Groningen en Ajax het echter wel eens worden. Dat lijkt echter niet te lukken, aldus De Telegraaf. Groningen zou Sierhuis willen kopen en direct doorverkopen, maar dat mag pas in de zomer. Ajax was bereid in te stemmen, als de opbrengst eerlijk verdeeld zou worden. Maar dat vonden de noorderlingen weer geen goed idee. Zo lijkt Sierhuis het seizoen dus toch in Groningen af te gaan maken.