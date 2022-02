Geschreven door Idse Geurts 10 feb 2022 om 10:02

Het betaald voetbal kan zijn hart ophalen. Waarschijnlijk mogen de clubs hun stadions vanaf aankomende woensdag weer volledig openstellen voor supporters. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

De versoepelingen lagen al in de lijn der verwachtingen, maar het was nog onduidelijk wanneer ze zouden ingaan. Het was immers niet zeker of de versoepelingen al gelijk van kracht zouden gaan, of dat er gewacht moest worden tot maart. Uit de ministerraad van gister blijkt dus echter dat de clubs niet erg lang hoeven te wachten. Volgend weekend lijken álle supporters weer welkom te zijn. Ook verdwijnen vrijwel alle beperkingen binnen het stadion. Zo vervalt de anderhalve-meter-regel en kunnen mensen ‘gewoon’ weer naast elkaar zitten. Het lijkt er echter wel op dat iedereen een coronatoegangsbewijs moet laten zien voordat zij het stadion mogen betreden.

Dit nieuws betekent dat Ajax waarschijnlijk nog maar één keer voor een gedeeltelijk gevulde ArenA hoeft te spelen. Dit betreft dan de wedstrijd van aankomend weekend tegen FC Twente.