Stadionverbod voor Ajax-fan Jan Roos na grensoverschrijdend gedrag

Roos is niet meer welkom in het AFAS Stadion van AZ. Het stadionverbod geldt namelijk alleen voor de club uit Alkmaar. "Ja, daar heb ik een stadionverbod, maar dat maakt me niet zo heel veel uit, want ik ga naar Ajax", reageert Roos, die een seizoenkaart heeft in de Johan Cruijff ArenA.

"Hoe lang dat stadionverbod geldt? Nou, best wel lang", aldus Roos, die zelf niet wil aangeven wat de reden van de sanctie is. Schouten geeft daarna toch meer details. "Hij heeft in de borsten geknepen van een vrouwelijke medewerker van AZ in de skybox", meent Schouten.