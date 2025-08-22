Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax supporters en sfeer

Stadionverbod voor Ajax-fan Jan Roos na grensoverschrijdend gedrag

Bjorn
bron: Roddelpraat
Jan Roos
Jan Roos Foto: © BSR Agency

Jan Roos heeft een stadionverbod gekregen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat onthult zijn collega Dennis Schouten deze week in de podcast Roddelpraat. 

Roos is niet meer welkom in het AFAS Stadion van AZ. Het stadionverbod geldt namelijk alleen voor de club uit Alkmaar. "Ja, daar heb ik een stadionverbod, maar dat maakt me niet zo heel veel uit, want ik ga naar Ajax", reageert Roos, die een seizoenkaart heeft in de Johan Cruijff ArenA.

"Hoe lang dat stadionverbod geldt? Nou, best wel lang", aldus Roos, die zelf niet wil aangeven wat de reden van de sanctie is. Schouten geeft daarna toch meer details. "Hij heeft in de borsten geknepen van een vrouwelijke medewerker van AZ in de skybox", meent Schouten. 

Ajax supporters en sfeer
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
