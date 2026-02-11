Stafleden Jong Ajax 'met stomheid geslagen' na ingreep Cruijff

De aanstelling van Oscar Garcia als nieuwe trainer van Jong Ajax zorgt voor flink wat opschudding op De Toekomst. In Amsterdam wordt met verbazing gereageerd op de ingreep van technisch directeur Jordi Cruijff. Volgens het Algemeen Dagblad was de staf van Jong Ajax 'met stomheid geslagen'.

Cruijff greep deze week stevig in door Willem Weijs per direct te ontslaan als hoofdtrainer van Jong Ajax. Van een uitgebreid evaluatiegesprek was geen sprake, aldus het AD. "Willem Weijs kreeg in een heel kort gesprek met Cruijff én Beuker te horen dat hij niet langer hoofdtrainer was van Jong Ajax", schrijft de krant.

Daar bleef het niet bij. De renovatie bij het beloftenelftal raakt meerdere stafleden. Ook assistent-trainer Rick Verhage, keeperstrainer Stefan Postma en fysiektrainer Dave Louiszoon kregen te horen dat hun rol verandert. Volgens het AD was 'dat eerder een mededeling dan een gesprek'.

De boodschap zou hard zijn aangekomen binnen de technische staf. "De trainers zijn met stomheid geslagen", valt te lezen. Opvallend detail: de stafleden gingen het gesprek met Cruijff in met het idee dat het om een eerste kennismaking ging met de nieuwe technisch directeur. In plaats daarvan kregen zij te horen dat hun positie drastisch zou wijzigen.

Binnen Jong Ajax zou de band tussen staf en spelersgroep juist sterk zijn geweest, zeker na de tragische gebeurtenis eerder dit seizoen rond Mark Verkuijl. Toch kiest Cruijff volgens het AD bewust voor een harde reset. "Toch wil Cruijff een schokeffect creëren", stelt de krant.

Met de komst van nieuwe stafleden moet Jong Ajax volgens de nieuwe koers meer een winnaarsmentaliteit ontwikkelen.