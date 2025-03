Stam analyseert oud-Ajacied: "Hij oogt onzeker in zijn spel"

Voormalig Ajax-speler en -trainer Jaap Stam sprak in een interview met CasinoBeats over de situatie rondom André Onana bij Manchester United. De voormalige Ajax-keeper werd gehaald door Erik ten Hag vanwege zijn voetballende kwaliteiten, maar tegen Arsenal schoot hij meerdere ballen uit. Stam deelt zijn visie op Onana’s situatie en toekomst bij de club.

"Ik denk dat ze concurrentie voor hem gaan halen, en dat is ook nodig", zegt Stam. "Als ik naar André kijk, dan oogt hij nu wat onzeker in zijn spel. Ik heb hem ook heel goede wedstrijden zien spelen en ken hem goed, want ik werkte met hem bij Ajax."

Stam herinnert zich Onana als een bescheiden en leergierige speler. "Hij is mentaal sterk, maar soms hangt het af van wat de manager wil. Ten Hag wil dat hij meevoetbalt, maar nu lijkt het alsof hij sneller de lange bal moet spelen." Volgens Stam beïnvloedt dit Onana’s vertrouwen. "Als keeper moet je kunnen bouwen op je verdediging, maar tegen Arsenal veranderde hun aanpak na 15 à 20 minuten. Toen begonnen ze lange ballen te spelen, waardoor Onana onzeker werd."

Toch blijft Stam positief over Onana’s kwaliteiten. "Hij heeft geweldige reflexen en moet soms andere keuzes maken, maar dat geldt voor elke keeper op dit niveau. Hij is een beetje koppig, wat goed kan zijn, zolang hij openstaat voor kritiek." Het probleem zit volgens Stam ook bij het team. "Als een elftal zonder vertrouwen speelt, is dat voor een keeper extra zwaar. Eén fout en de bal ligt in het net, en dan krijgt de doelman meestal de schuld."