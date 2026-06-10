Stam bemoeit zich met Oranje: "Ik denk anders dan de bondscoach"
Jaap Stam heeft een duidelijke voorkeur als het gaat om de ideale achterhoede van het Nederlands elftal richting het WK. De voormalig international ziet een belangrijke rol weggelegd voor ervaren krachten in de defensie en heeft daarbij een uitgesproken mening over de invulling van de achterste linie.
Volgens Stam moeten Virgil van Dijk en Micky van de Ven samen het centrale verdedigingsduo van Oranje vormen op het wereldkampioenschap. Opvallend daarbij is dat het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber geen invloed heeft op zijn keuze. Dat stelt hij bij De Telegraaf.
In gesprek met De Telegraaf licht Stam zijn ideale defensie verder toe. Voor de rechtsbackpositie kiest hij voor Denzel Dumfries, terwijl Nathan Aké volgens hem de beste optie is aan de linkerkant. "Hij speelde misschien wat minder bij Manchester City, maar heeft ervaring op die positie, kan goed meevoetballen en is positioneel sterk", vertelt hij. "Over de invulling van rechts centraal denk ik vermoedelijk iets anders dan de bondscoach. Overigens ook als Jurriën Timber wél fit was geweest. Als rechter centrale verdediger zou ik, hoewel hij bij Liverpool altijd aan de linkerkant staat, voor Virgil van Dijk kiezen, met Micky van de Ven naast hem."
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