Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax historie & oud-spelers

Stam lyrisch in onderonsje met oud-Ajacied: "Goed gedaan, jongen"

Max
bron: Viaplay
Jaap Stam
Jaap Stam Foto: © Pro Shots

Liverpool won maandagavond met 2-3 van Newcastle United. Oud-Ajacied Ryan Gravenberch was trefzeker en stond daarna tevreden de media te woord. 

Liverpool had het heel moeilijk tegen de tien van Newcastle, maar pakte in extremis uiteindelijk de overwinning. “Het is een hele zware wedstrijd, eerlijk gezegd. We weten dat als we hier komen, de fans en het team heel sterk zijn", vertelt Gravenberch na afloop aan de Engelse tak van Viaplay. "Maar ik ben blij dat we tot het einde vechten en dat we de drie punten meenemen.”

Analist Stam complimenteerde de middenvelder na het interview. "Goed gedaan, jongen", liet de oud-verdediger weten, die daarna in de analyse lyrisch was over zijn landgenoot. “Hij is enorm belangrijk. Niet alleen in balbezit, omdat hij zo rustig is aan de bal en het spel kan verplaatsen, maar ook omdat hij kan scoren", legt Stam uit. "Dat zagen we vroeger bij Ajax ook al. Nu heeft hij een meer defensieve rol, waarin hij andere spelers moet sturen. Liverpool is heel blij met wat hij laat zien. Hij is een goede speler, een bescheiden jongen ook, en dat zie je terug.”

