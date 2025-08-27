Stam lyrisch in onderonsje met oud-Ajacied: "Goed gedaan, jongen"

Liverpool had het heel moeilijk tegen de tien van Newcastle, maar pakte in extremis uiteindelijk de overwinning. “Het is een hele zware wedstrijd, eerlijk gezegd. We weten dat als we hier komen, de fans en het team heel sterk zijn", vertelt Gravenberch na afloop aan de Engelse tak van Viaplay. "Maar ik ben blij dat we tot het einde vechten en dat we de drie punten meenemen.”

Analist Stam complimenteerde de middenvelder na het interview. "Goed gedaan, jongen", liet de oud-verdediger weten, die daarna in de analyse lyrisch was over zijn landgenoot. “Hij is enorm belangrijk. Niet alleen in balbezit, omdat hij zo rustig is aan de bal en het spel kan verplaatsen, maar ook omdat hij kan scoren", legt Stam uit. "Dat zagen we vroeger bij Ajax ook al. Nu heeft hij een meer defensieve rol, waarin hij andere spelers moet sturen. Liverpool is heel blij met wat hij laat zien. Hij is een goede speler, een bescheiden jongen ook, en dat zie je terug.”