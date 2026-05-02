Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."

Amber
bron: VERZUS

Oud-topverdediger Jaap Stam heeft in de podcast VERZUS een boekje opengedaan over een opvallende verslaving waar hij jarenlang mee kampte. Waar velen hem kennen als de onverzettelijke 'Rots van Kampen', bleek hij achter de schermen een enorme strijd te leveren met zijn koffieconsumptie.

Vooral in zijn periode als hoofdtrainer liep het gebruik van cafeïne volledig uit de hand. Stam beschrijft hoe een gemiddelde ochtend op de club er voor hem uitzag: "Toen ik nog trainer was, was het heel erg. Je komt op de club en het eerste wat je doet is een bakkie koffie. Dan komen de trainers en neem je nog een bakkie koffie. Als die op is? Nog een bakkie koffie. Dan ga je kijken hoe laat de spelers binnenkomen. Als we nog even hebben, doen we nog een bakkie, en daarna nog een bakkie."

Zelfs na de veldtraining stopte de stroom aan cafeïne niet. "Vervolgens zijn we anderhalf uur buiten om te trainen. Als we dan naar binnen komen, gaan we de training nabespreken met een paar bakkies. Aan het einde van de ochtend zit je dan zo op tien bakkies. Dan heb je in de middag ook af en toe nog een bakkie. Wel iets minder, maar over de middag nog een stuk of vijf. Na het eten nog één bakkie."

In totaal dronk de voormalig speler van onder meer Manchester United en AC Milan soms wel twintig koppen koffie op een dag. Hoewel cafeïneverslaving vaak gebagatelliseerd wordt, vindt Stam het belangrijk om er eerlijk over te zijn. "Het is voor heel veel mensen ook normaal, maar niemand durft het te zeggen. Ik kom er tenminste voor uit."

De enorme hoeveelheid koffie bleef niet zonder gevolgen voor zijn gezondheid. Stam kampte met fysieke klachten die hij aanvankelijk niet aan zijn drinkgedrag koppelde. "Ik sliep slecht en gaf de schuld aan mijn voetbalcarrière. Onrustige benen, dat soort dingen. Maar nu ik er nog maar drie per dag drink, is mijn slaap ook heel erg verbeterd." Sinds hij zijn inname drastisch heeft beperkt, voelt de oud-international zich dan ook een stuk fitter.

