'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Stam vol lof: "Ik ben niet verbaasd dat hij snel is opgepikt"

Niek
Jaap Stam in Manchester
Jaap Stam in Manchester Foto: © Pro Shots

Jaap Stam was in het verleden een vaste waarde in het Nederlands elftal, maar hij ziet dat er nu ook een aantal topverdedigers in Oranje staan. De voormalig profvoetballer is benieuwd naar de ontwikkeling van voormalig Ajacied Jorrel Hato. 

"Hij heeft veel linksback gespeeld, maar ik zie Jorrel liever centraal", legt hij uit op de website van het Algemeen Dagblad. "Snelheid, agressiviteit, lef aan de bal; allemaal voorwaarden om een hele goede centrale verdediger te worden. Het spel lezen kan nog iets beter. Waarom ik hem liever centraal zie, is omdat je hem moeilijk onder druk kan zetten. Hij durft te dribbelen, te passen en te combineren. Zo hou je balbezit en overwicht", legt Stam uit.

"Als hij daar in groeit, kan hij een heel goede centrumverdediger in Engeland worden", vervolgt hij enthousiast. "Ik zie anderen die lang niet zijn kwaliteiten hebben. "1,82m? Niet lang nee, maar wel sterk, snel en wendbaar. Zonder bal laat hij je niet los. Hij is lastig weg te zetten of te passeren en kan veel corrigeren. Ik ben niet verbaasd dat Jorrel snel is opgepikt, omdat hij alles heeft om te slagen in Engeland, al is het bij Chelsea altijd de vraag hoeveel kansen je krijgt.”

0 reacties
