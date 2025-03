Stam wijst naar oud-Ajacied: "Verbazingwekkend, lof voor hem"

"Om eerlijk te zijn: in het begin toen hij bij United kwam, waren we er niet zeker van hoe het voor hem zou uitpakken in de Premier League qua intensiteit van de competitie, de fysieke kracht en alles", begint Stam in gesprek met CasinoBeats. "Maar hij heeft het uitzonderlijk goed gedaan."

De oud-vleugelverdediger van Ajax is een enorm nuttige kracht in Manchester. Hij speelde al links- en rechtsachter, maar ook centraal achterin en op het middenveld. "Het is verbazingwekkend hoe veelzijdig hij is en op elke positie kan hij heel belangrijk zijn. Dus lof voor hem", besluit Stam positief.