Stam ziet oud-Ajacied: "We kunnen hem geen talent meer noemen"

Voormalig Ajax-speler en trainer Jaap Stam heeft zich in een interview met CasinoBeats uitgesproken over Matthijs de Ligt. De oud-verdediger analyseert hoe De Ligt zich heeft aangepast in de Premier League en wat er van hem verwacht wordt. Volgens Stam ligt de sleutel tot succes niet alleen bij De Ligt zelf, maar ook bij de spelers om hem heen.

"Ik denk dat Matthijs gewend is om in een viermansdefensie te spelen", zegt Stam. "Bij Juventus speelde hij soms ook met drie achterin, dus hij heeft ervaring met beide systemen. Dat helpt Amorim ook bij het maken van zijn keuzes, want het is makkelijker als spelers al bekend zijn met een systeem."

"Matthijs is niet meer de jongste", vervolgt Stam. "We kunnen hem geen talent meer noemen, toch? Hij lijkt jong, maar hij is al 25 en moet nu een van de spelers zijn die het team draagt of helpt dragen." De ligt moest in het begin nog wennen bij United. "In het begin moest hij zijn weg nog vinden bij United, maar ook in de Premier League", legt Stam uit. "Maar ik denk dat hij steeds zelfverzekerder wordt in zijn rol. Hij is een goede verdediger en een sterke centrumverdediger."

"Voor elke centrumverdediger is het belangrijk dat de spelers om hem heen hem helpen in bepaalde situaties", benadrukt Stam. "Bij United wordt soms te veel gefocust op één speler, terwijl het hele team elkaar moet helpen om beter te worden. Matthijs is een goede speler en met de juiste spelers om hem heen kan hij een heel belangrijke speler voor United worden."