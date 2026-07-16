Stan Spoel roemt Ajacied: "Michel kan eigenlijk niet om hem heen"
Ajax speelde woensdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd met 1-1 gelijk tegen VfL Bochum en Stan Spoel was onder de indruk van Oscar Gloukh. De verslaggever van Voetbal International ziet dat de aanvallende middenvelder opleeft onder de nieuwe trainer Michel.
"Als een speler een enorme vink achter zijn naam gekregen heeft, is het wel Gloukh", schrijft hij in zijn tactische analyse. "De Israëliër lijkt geboren voor het systeem dat Míchel in balbezit hanteert bij Ajax. De Amsterdammers spelen namelijk met drie aanvallende middenvelders in een formatie die het meest op een 3-1-5-1 of 3-1-6 lijkt. Veel tegenstanders verdedigen echter maar met twee controleurs waardoor een aanvallende middenvelder altijd vrij staat", stelt Spoel.
"Gloukh laat zich tegen Bochum zien als een geweldige vrijloper. Hij eist veel ballen van achteruit op", vervolgt hij. "Vervolgens komt hij in zijn kracht te spelen door het systeem. In een 3-1-6 staan de voorste spelers dicht op elkaar waardoor spelers die in kleine ruimtes en korte combinaties goed zijn, opvallen. Gloukh is bij uitstek zo'n speler. Samen met Steven Berghuis en jongeling Abdellah Ouazane combineert hij meermaals dwars door de verdediging van Bochum heen."
"Voor de goal van Ajax was dit bijvoorbeeld het geval. Daley Blind laat zijn kwaliteit aan de bal zien door tussen de linies Gloukh vrij te spelen. De aanvallende middenvelder zet vervolgens een geweldige aanval op", blikt Spoel terug. "Door eerst een uitstekende loopactie te maken en vervolgens zijn technische kwaliteit in de kleine ruimte te laten zien, krijgt hij uiteindelijk Henrique voor het doel. De Braziliaan laat de kans niet liggen en zet Ajax op voorsprong. Toch is deze treffer voornamelijk de verdienste van de kwaliteiten van Gloukh. Mocht Míchel in dit systeem blijven spelen, kan hij eigenlijk niet om de creatieveling heen."
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