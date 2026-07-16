Stan Spoel roemt Ajacied: "Michel kan eigenlijk niet om hem heen"

Ajax speelde woensdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd met 1-1 gelijk tegen VfL Bochum en Stan Spoel was onder de indruk van Oscar Gloukh. De verslaggever van Voetbal International ziet dat de aanvallende middenvelder opleeft onder de nieuwe trainer Michel.

"Als een speler een enorme vink achter zijn naam gekregen heeft, is het wel Gloukh", schrijft hij in zijn tactische analyse. "De Israëliër lijkt geboren voor het systeem dat Míchel in balbezit hanteert bij Ajax. De Amsterdammers spelen namelijk met drie aanvallende middenvelders in een formatie die het meest op een 3-1-5-1 of 3-1-6 lijkt. Veel tegenstanders verdedigen echter maar met twee controleurs waardoor een aanvallende middenvelder altijd vrij staat", stelt Spoel.

"Gloukh laat zich tegen Bochum zien als een geweldige vrijloper. Hij eist veel ballen van achteruit op", vervolgt hij. "Vervolgens komt hij in zijn kracht te spelen door het systeem. In een 3-1-6 staan de voorste spelers dicht op elkaar waardoor spelers die in kleine ruimtes en korte combinaties goed zijn, opvallen. Gloukh is bij uitstek zo'n speler. Samen met Steven Berghuis en jongeling Abdellah Ouazane combineert hij meermaals dwars door de verdediging van Bochum heen."