Geschreven door Idse Geurts 15 feb 2022 om 14:02

Ajax heeft dertien procent kans op de eindzege van de Champions League. Dit is berekend door statistiekbureau FiveThirtyEight. Dit Amerikaanse bureau maakt regelmatig accurate analyses omtrent sport, op basis van eerder gespeelde wedstrijden en tactieken. Met deze dertien procent lijkt Ajax een relatief grote kans te hebben op de eindzege. Slechts drie andere teams worden hoger ingeschat.

Als eerste lijkt Manchester City de voornaamste kandidaat voor de Champions League-winst. Het statistiekbureau geeft de Engelse topclub immers 25 procent kans op de winst. Daarna is Bayern M√ľnchen de grootste kanshebber. Volgens FiveThirtyEight is er twintig procent kans dat de Duitsers ‘de cup met de grote oren’ omhoog mogen houden. Tot slot, heeft verder alleen Liverpool een grotere kans dan Ajax op de Champions League-eindzege. ‘The Reds’ worden met veertien procent kans iets hoger ingeschat dan Ajax. Statistisch gezien lijkt Ajax dus wel meer kans te hebben op de Champions League dan grootmachten als Real Madrid en Chelsea.

Wellicht heeft dit ook te maken met de grote mogelijkheid dat Ajax de kwartfinale haalt. Ook deze kans is immers berekend door het statistiekbureau. FiveThirtyEight gelooft dat Ajax 83 procent(!) kans heeft om Benfica uit te schakelen in de achtste finales. Hopelijk hebben deze statistische modellen gelijk en kunnen we ons weer opmaken voor een successeizoen in de Champions League.