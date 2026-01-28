Meldingen
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Het laatste Ajax Nieuws

Status Steven Berghuis daalt bij Ajax: "Kan zijn ego dat aan?"

Niek
Steven Berghuis met een muts op
Steven Berghuis met een muts op Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis is op de weg terug bij Ajax, maar Jop van Kempen vraagt zich af of de routinier nog een rol kan gaan spelen bij de club uit Amsterdam. De verslaggever is benieuwd naar de fysieke gesteldheid van de aanvallende middenvelder. 

"Het wrange aan zijn situatie is dat de sterke onderdelen van zijn spel nog steeds beter worden. Het spelinzicht groeit met de jaren", schrijft hij in zijn analyse op de website van het Parool. "Ook het gevoel in zijn linkerbeen ontwikkelt zich door. Maar omdat het lichaam hapert, is Berghuis een vis op het droge", constateert Van Kempen, die ziet dat Fred Grim inmiddels ook genoeg creatieve spelers in zijn selectie heeft. 

"Rayane Bounida klopt aan de deur als rechtsbuiten, waar ook Berghuis kan spelen. Op het middenveld ontwikkelt Sean Steur zich", constateert hij. "Oscar Gloukh kan eveneens als aanvallende middenvelder spelen. Hoe langer Berghuis niet speelt, hoe meer hij in de vergetelheid raakt. En hoe meer zijn status daalt. Niet alleen in de selectie, maar ook bij de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff. Kan Berghuis' ego dat aan?"

