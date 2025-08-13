Kick-Off
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
'Steenrijk Paris FC wilde Ajax-flop voor recordbedrag binnenhalen'

Joram
bron: Le Parisien
Georges Mikautadze bij Ajax
Georges Mikautadze bij Ajax Foto: © Pro Shots

Paris FC speelt dit seizoen voor het eerst op het hoogste Franse niveau. De tweede club van Parijs is steenrijk en heeft deze zomer al flink uitgepakt op de transfermarkt. Toch is het niet gelukt om een oud-Ajacied voor een recordbedrag binnen te halen.

Volgens de krant Le Parisien was Paris FC in de race om voormalig Ajax-speler Georges Mikautadze naar de Franse hoofdstad te halen. De international van Georgië scoorde vorig seizoen elf doelpunten in de Ligue 1 voor Olympique Lyon. Hij kwam in de zomer van 2024 naar Lyon, nadat een transfer tussen zijn vorige club FC Metz en AS Monaco uiteindelijk was afgeketst.

Lyon betaalde destijds zo’n 18,5 miljoen euro voor Mikautadze, plus 4,5 miljoen euro aan bonussen en een doorverkooppercentage van vijftien procent. De club legde hem vast voor vier jaar. Nu hoopte Paris FC de oud-Ajacied alsnog naar Parijs te halen, maar het lijkt de club niet te lukken om de aanvaller los te weken bij Lyon.

In 2023 kwam Mikautadze met hoge verwachtingen naar Ajax, maar hij wist nooit een vaste basisplaats te veroveren. Na een half jaar vertrok hij alweer, nadat hij slechts enkele doelpunten had gemaakt.

Georges Mikautadze
